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यूपी में आलू की बंपर पैदावार, मगर खेती घाटे का सौदा! क्या सरकार की ये 2 योजनाएं किसानों के लिए मददगार?

आगरा: इस साल यूपी में आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है. इससे किसानों के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन दाम सही न मिलने से मायूसी भी है. आलू की सही कीमतें न मिलने से कोल्ड स्टोरेज से निकासी बेहद धीमी है. हालांकि यूपी सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए अनुदान और भामाशाह भाव स्थिरता योजना शुरू की है. मगर, इस योजना में पट्टे या बटाई पर आलू की खेती करने वाले किसान शामिल नहीं हैं. जो प्रदेश में हजारों की संख्या में हैं.

ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में जानिए सरकार की दोनों योजनाओं के बारे में. साथ ही बॉयर्स सेलर मीट पर भी नजर, जो कि 12 सितंबर को आयोजित होगी. इसके साथ ही उद्यान विभाग ने इस साल आलू के बीज वितरण को लेकर नई व्यवस्था तय की है. जिसके लिए किसानों को आलू बीज अनुदान पर मिलेगा. इसके लिए विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

आलू किसानों की दशा पर श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

लागत निकालना भी मुश्किल, क्या करें किसान

आलू के रिकॉर्डतोड़ उत्पादन से किसानों के चेहरे खिल गए. मगर, बीते कई माह से खाड़ी देशों में सतत असामान्य स्थिति बनी हुई है. जिससे परिवहन में व्यय-वृद्धि हुई है. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य और देश के बाहर आलू का विपणन अपेक्षाकृत बेहद कम रहा है. यही कारण है कि यूपी में आलू का बाजार भाव गिरा है. जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है. ऐसे में योगी सरकार ने कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए दो योजनाएं शुरू की हैं. आगरा के जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार बताते हैं कि यह योजनाएं कोल्ड स्टोरेज भंडारण प्रभार अनुदान योजना और दूसरी भामाशाह भाव स्थिरता है.

कोल्ड स्टोरेज भंडारण प्रभार अनुदान योजना

कोल्ड स्टोरेज भंडारण प्रभार अनुदान योजना में किसान को दो हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार पर 100 रुपये प्रति क्विंटल के अनुदान की घोषणा की गई है. जिसमें अधिकतम लाभार्थी किसान को अधिकतम 20000 रुपये का अनुदान मिलेगा. आगरा के जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि किसान को जरूरी दस्तावेज देने होंगे. उनका सत्यापन किया जाएगा. अभी इस योजना में 14 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इस बारे में किसानों से संवाद किया जा रहा है.

भामाशाह भाव स्थिरता योजना

आलू किसानों की आर्थिक मदद के लिए यूपी सरकार ने भामाशाह भाव स्थिरता कोश की स्थापना की है. जिसमें सरकार ने करीब 1000 करोड़ रुपये का कोष जारी किया है. इसमें आलू उत्पादक को अधिकतम दो हेक्टेयर के 240 क्विंटल आलू उत्पादन से अधिकतम 200 क्विंटल पर अनुदान देय है. इस योजना में हर किसान शामिल हो सकता है. आगरा के जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि हर साल शासन की ओर से बनाई गई कमेटी को आलू का भाव तय करना है. कमेटी के तय भाव से किसान को आलू का कम दाम मिलता है तो वह इस योजना का लाभार्थी बन सकता है. इसके लिए किसान को आवदेन करना होगा. जिसके लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें तो जिस मंडी या व्यापारी को बेचे गए आलू की रसीद और जिस बैंक खाते में रकम पहुंची, उसकी डिटेल्स देनी होगी. यदि किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज से बिक जाता है तो इस दशा में किसान, कोल्ड स्टोरेज संचालक और व्यापारी के बीच का शपथ पत्र, बेचे गए आलू की रसीद और बैंक डिटेल्स देनी होगी. जिससे तय मूल्य और बिक्री मूल्य के अंतर वाला भुगतान सरकार करेगी.

दोनों योजनाओं के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन

आगरा के जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शासन से आलू किसानों की आर्थिक मदद के लिए कोल्ड स्टोरेज भंडारण प्रभार अनुदान योजना और भामाशाह भाव स्थिरता योजना लान्च की गई हैं. जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना है. जिसके लिए सरकार ने पोर्टल https://potato.uphorticulture.in/ लॉन्च किया है. जिस पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा. तभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

पट्टे या बटाई की खेती करने वाले परेशान

आगरा के जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आलू किसानों की अनुदान योजना में अभी ऐसे किसान शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जो पट्टे या बटाई पर खेत लेकर आलू की खेती करते हैं. क्योंकि, भू अभिलेख में जमीन का मालिक दूसरा है. ऐसे में जमीन संबंधी दस्तावेज आलू की खेती करने वाले किसान के पास नहीं हैं. ऐसे ही किसी किसान ने अपना आलू बेटा या अन्य परिजन के नाम से कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया है, वह भी इन योजना के लिए पात्र नहीं हैं. ऐसे किसान की बात करें तो इनकी संख्या अधिक है. लगातार ऐसे किसान कार्यालय आ रहे हैं. ऐसे किसानों की समस्या जायजा है. अभी योजना शुरू हुईं है. इसलिए, इनमें जो भी कमियां हैं, उन्हें शासन स्तर पर दूर किया जाएगा. इसके लिए पट्टे या बटाई पर आलू की खेती करने वाले किसानों की पीड़ा के बारे में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है. दूसरे जिलों से भी ऐसी शिकायतें विभाग के अधिकारियों तक पहुंची हैं. अब विभाग से इन आलू किसानों को लेकर लिए जाने वाले निर्णय का इंतजार किया जा रहा है.

आगरा में बॉयर सेलर मीट

मनोज कुमार ने बताया कि किसानों की मदद के लिए यूपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसमें ही यूपी सरकार के उद्यान विभाग के अधिकारी छह राज्यों में गए हैं. इन राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान शामिल हैं. जहां के आलू व्यापारियों से संपर्क किया जा रहा है. जिससे इन प्रदेशों में आलू की डिमांड को बढ़ाया जाए. विभाग की ओर से आगरा और आसपास के जिलों के आलू किसानों को अच्छा भाव दिलाने के लिए 12 सितंबर को आगरा में बायर्स एवं सेलर मीट का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें कोल्ड स्टोरेज स्वामी, देश-विदेश के बड़े बायर्स के साथ ही प्रगतिशील आलू किसान शामिल होंगे. जो अपने आलू का सीध सौदा बायर्स से कर सकेंगे. आगरा में होने वाली बॉयर सेलर मीट का मुख्य उद्देश्य आलू किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना और सीधे बड़ी फूड प्रोसेसिंग व चिप्स निर्माता कंपनियों से जोड़ना है.