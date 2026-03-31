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मेरठ में इस दिन 60 कंपनियां देंगी 5000 नौकरियां, 30 हजार तक की सैलरी

बैंकिंग समेत कई सेक्टरों की कंपनियां ला रहीं रोजगार, पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन.

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अप्रैल की शुरुआत के साथ 5000 नौकरियां लेकर मेरठ पहुंच रहीं 60 कम्पनियां (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 1:07 PM IST

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मेरठ: मेरठ में 2 अप्रैल का दिन बेहद खास होने जा रहा है, इस दिन मेरठ में ऐसे हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है, जो अपने लिए अच्छी जॉब प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों में खोज रहे हैं. इस दिन 5000 वैकेंसी के साथ मेरठ में 60 कम्पनियां एक दिन के लिए आ रही हैं. सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलने जा रहा है.

इसी सिलसिले में, मेरठ स्थित मंडल स्तरीय क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि 2 अप्रैल को वृहद स्तरीय रोजगार आयोजन करने जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-2027 में ये मेरठ जिले का पहला रोजगार मेला होगा.

इस रोजगार मेले का आयोजन मेरठ के मवाना खुर्द स्थित Rudra Institute में किया जाएगा. रोजगार मेले में 60 से अधिक कम्पनियों के शामिल होने की संभावना है. विभाग का प्रयास है कि इस रोजगार मेले में 5 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगें.

शशिभूषण उपाध्याय, सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय मेरठ (Video Credit; ETV Bharat)

बैंकिंग सेक्टर में 30 हजार तक सैलरी: जॉब फेयर में ऐसी Banking Sector की कम्पनियां भी पहुंच रही हैं, जिनके पास 30 हजार रूपये या उससे अधिक वेतनमान या उससे अधिक पे स्केल के भी पद हैं. जहां तक युवाओं के लिए नौकरियां पाने के लिए योग्यता की बात है, तो न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, शैक्षिक योग्यता के पद युवाओं के लिए भी आने वाली कम्पनियों के पास हैं.

ये रहेगें क्वालिफिकेशन: जॉब क्राइटेरिया में आईटीआई, पोलिटेक्निक, BBA, MBA, MCA, BCA, ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुट लोगों के लिए अच्छा अवसर है. रोजगार मेले में आने वाले युवक और युवतियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट rojgarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है. वहीं रोजगार मेले में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी. पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है. यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि एक युवा अलग-अलग किन्हीं 3 कंपनी में अपने रूचि के अनुसार इंटरव्यू दे सकता है.

जो युवा रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उन्हें SMS भेजकर भी सूचना दी जा रही है. विभाग की तरफ से युवाओं को कॉल भी की जा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा युवा अपनी योग्यता के अनुसार यहां आकर इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकें. शशिभूषण उपाध्याय कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अपना भविष्य बनाने के लिए युवाओं के लिए 2 अप्रैल में आयोजित होने वाला job fair एक अच्छा अवसर हो सकता है.

2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद पैकेज अच्छा: सहायक निदेशक कहते हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि वेतनमान कम होता है तो ऐसे युवाओं से यही बताना चाहेंगे कि पहले शुरुआत करें 2-3 साल में अनुभव के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की संभावना रहती है. मेरठ जिले की इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में मेरठ में कुल 64 रोजगार मेले आयोजित किये गए, जिनमें 20 हजार से अधिक युवाओं ने रोजगार मेलों में प्रतिभाग किया, जिनमें से लगभग 8 हजार 277 युवाओं को विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से जॉब करियर से जोड़ा जा सका है.

राजकीय कार्यालयों में जो भर्तियां हैं वे sevayojan.up.nic.in से जुड़ें. इसी प्रकार जो निजी क्षेत्र की कम्पनियों में rojgarsangam.up.gov.in के माध्यम से, साथ ही विदेशों में जो नौकरियां हैं वे भी rojgarsangam portal के माध्यम से उनके बारे में जानकारी समय समय पर दी जा रही है. ऐसे में युवाओं के पास अवसर है जब वे अपने भविष्य की राह चुन सकते हैं. फिलहाल job सीकर्स को करना बस ये होगा कि उन्हें अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, उसके बाद सीधे जाकर रोजगार मेले में interview दे सकते हैं.

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