Special: देवघर में सोलर पंप से बदली खेती की तस्वीर, बंजर जमीन पर सब्जियों की बंपर पैदावार
पीएम कुसुम योजना से देवघर के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिली. 1200 किसानों को लाभ मिला है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 4:48 PM IST
देवघर: पथरीली जमीन, पहाड़ी क्षेत्र और पानी की कमी, देवघर जिले में खेती-किसानी के सामने ये बड़ी चुनौतियां रही हैं. सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण जिले के कई इलाकों में सैकड़ों एकड़ जमीन लंबे समय से बंजर पड़ी थी. लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है. केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप की सुविधा मिलने से किसानों के दुर्गम खेतों तक पानी पहुंच रहा है और कभी बंजर रही जमीन पर अब हरी सब्जियां लहलहा रही हैं. इसकी ताजा तस्वीर मोहनपुर प्रखंड के सरसा और गोरेगांव जैसे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है.
सोलर पंप की मदद से सिंचाई का खर्च कम
दरअसल, पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर प्लेट और पंप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इससे किसान सौर ऊर्जा की मदद से मोटर चलाकर अपने खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं. पहले बिजली से सिंचाई करने के लिए किसानों को खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन अब सोलर पंप की मदद से सिंचाई का खर्च काफी कम हो गया है.
खेती के प्रति भरोसा बढ़ा
किसान दशरथ ठाकुर बताते हैं कि पहले खेतों में सिंचाई के लिए बिजली से मोटर चलानी पड़ती थी, जिस पर काफी खर्च होता था. लेकिन सोलर प्लेट और पंप की सुविधा मिलने के बाद अब बिना बिजली बिल की चिंता किए खेतों तक पानी पहुंचा पा रहे हैं. सिंचाई की सुविधा बेहतर होने से बैंगन, मिर्च, गोभी, टमाटर और मूली समेत कई तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं. योजना का लाभ मिलने से किसानों को न केवल सिंचाई की समस्या से राहत मिली है, बल्कि खेती के प्रति उनका भरोसा भी बढ़ा है.
पहले जमीन खाली पड़ी रहती थी
जिन खेतों में पानी की कमी के कारण फसल उगाना मुश्किल था, वहां अब किसान सब्जियों की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उद्यान पदाधिकारी सह पीएम कुसुम योजना के नोडल पदाधिकारी हंसराज कुमार के मुताबिक, पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है. सोलर पंप की सुविधा मिलने से किसान उन जमीनों पर भी खेती कर पा रहे हैं, जो पहले सिंचाई के अभाव में खाली पड़ी रहती थी.
योजना का लाभ लेकर किसान अपनी खेती को नई दिशा दे रहे हैं. मोहनपुर प्रखंड के गोरेगांव निवासी अशोक यादव बताते हैं कि उनके गांव में करीब 30 किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है. सोलर पंप की सुविधा मिलने से इन किसानों की खेती और जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है.
JREDA की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं
जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में करीब 1,200 किसानों को पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किया गया था. वहीं, वर्ष 2026 में अब तक करीब एक हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. योजना का लाभ लेने के लिए किसान झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (Jharkhand Renewable Energy Development Agency- JREDA) की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद जिला कृषि विभाग की ओर से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और प्रक्रिया पूरी कर संबंधित एजेंसी को रिपोर्ट भेजी जाती है. इसके आधार पर पात्र किसानों को सोलर प्लेट और पंप उपलब्ध कराए जाते हैं.
बंजर पड़ी जमीन खेती के काम आई
देवघर जैसे जिले में, जहां पानी की कमी खेती के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहां सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है.
इससे एक ओर सिंचाई पर होने वाला खर्च कम हो रहा है, तो दूसरी ओर बंजर पड़ी जमीन भी खेती के काम आ रही है.
जिला प्रशासन की ओर से भी आने वाले समय में अभियान चलाकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के अधिक से अधिक किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए जाने की बात कही गई है.
खेतों तक पहुंचते पानी से उम्मीद बढ़ी
कुल मिलाकर, पीएम कुसुम योजना देवघर के किसानों के लिए खेती की नई राह खोल रही है. सोलर पंप की मदद से खेतों तक पहुंचता पानी अब बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने की उम्मीद भी जगा रहा है.
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