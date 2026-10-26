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Special: देवघर में सोलर पंप से बदली खेती की तस्वीर, बंजर जमीन पर सब्जियों की बंपर पैदावार

देवघर: पथरीली जमीन, पहाड़ी क्षेत्र और पानी की कमी, देवघर जिले में खेती-किसानी के सामने ये बड़ी चुनौतियां रही हैं. सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण जिले के कई इलाकों में सैकड़ों एकड़ जमीन लंबे समय से बंजर पड़ी थी. लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है. केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप की सुविधा मिलने से किसानों के दुर्गम खेतों तक पानी पहुंच रहा है और कभी बंजर रही जमीन पर अब हरी सब्जियां लहलहा रही हैं. इसकी ताजा तस्वीर मोहनपुर प्रखंड के सरसा और गोरेगांव जैसे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है.

दरअसल, पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर प्लेट और पंप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इससे किसान सौर ऊर्जा की मदद से मोटर चलाकर अपने खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं. पहले बिजली से सिंचाई करने के लिए किसानों को खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन अब सोलर पंप की मदद से सिंचाई का खर्च काफी कम हो गया है.

किसान और जिला उद्यान पदाधिकारी के बयान (Etv Bharat)

खेती के प्रति भरोसा बढ़ा

किसान दशरथ ठाकुर बताते हैं कि पहले खेतों में सिंचाई के लिए बिजली से मोटर चलानी पड़ती थी, जिस पर काफी खर्च होता था. लेकिन सोलर प्लेट और पंप की सुविधा मिलने के बाद अब बिना बिजली बिल की चिंता किए खेतों तक पानी पहुंचा पा रहे हैं. सिंचाई की सुविधा बेहतर होने से बैंगन, मिर्च, गोभी, टमाटर और मूली समेत कई तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं. योजना का लाभ मिलने से किसानों को न केवल सिंचाई की समस्या से राहत मिली है, बल्कि खेती के प्रति उनका भरोसा भी बढ़ा है.

बंजर जमीन पर खेती (Etv Bharat)

पहले जमीन खाली पड़ी रहती थी

जिन खेतों में पानी की कमी के कारण फसल उगाना मुश्किल था, वहां अब किसान सब्जियों की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उद्यान पदाधिकारी सह पीएम कुसुम योजना के नोडल पदाधिकारी हंसराज कुमार के मुताबिक, पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है. सोलर पंप की सुविधा मिलने से किसान उन जमीनों पर भी खेती कर पा रहे हैं, जो पहले सिंचाई के अभाव में खाली पड़ी रहती थी.

योजना का लाभ लेकर किसान अपनी खेती को नई दिशा दे रहे हैं. मोहनपुर प्रखंड के गोरेगांव निवासी अशोक यादव बताते हैं कि उनके गांव में करीब 30 किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है. सोलर पंप की सुविधा मिलने से इन किसानों की खेती और जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है.

खेतों में हो रही सिंचाई (Etv Bharat)

JREDA की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में करीब 1,200 किसानों को पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किया गया था. वहीं, वर्ष 2026 में अब तक करीब एक हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. योजना का लाभ लेने के लिए किसान झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (Jharkhand Renewable Energy Development Agency- JREDA) की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद जिला कृषि विभाग की ओर से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और प्रक्रिया पूरी कर संबंधित एजेंसी को रिपोर्ट भेजी जाती है. इसके आधार पर पात्र किसानों को सोलर प्लेट और पंप उपलब्ध कराए जाते हैं.