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'मेरी जान को खतरा, भाजपा नेता और कुछ अपने ही रच रहे हैं षड्यंत्र', पूर्व विधायक के गंभीर आरोप

बिलासपुर: बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने दावा किया है कि उन पर हुए जानलेवा हमले के मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल शार्प शूटर अजय के पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद उनकी जान को खतरा और बढ़ गया है. बंबर ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले का कड़ा संज्ञान लेने की अपील की है.

शार्प शूटर के फरार होने पर उठाए सवाल

पूर्व विधायक ने कहा कि जिस व्यक्ति पर उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, उसका पुलिस हिरासत से फरार होना बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक सामान्य लापरवाही नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसकी गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनके अनुसार यह पता लगाया जाना जरूरी है कि आरोपी आखिर किन परिस्थितियों में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ.

भाजपा नेताओं और करीबी लोगों पर लगाए आरोप

बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि कुछ भाजपा नेता और कुछ ऐसे लोग, जिन्हें वह अपना करीबी मानते थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही सूचनाओं और हालात को देखते हुए उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है. उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ माहौल बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

मुख्यमंत्री से सुरक्षा बढ़ाने की मांग