'नीतीश कुमार के मॉडल को आगे बढ़ाएंगे', शपथ लेने के बाद बुलो मंडल ने बता दिया फ्यूचर प्लान
जेडीयू ने अति पिछड़ा समुदाय के नेता को मंत्री बनाया है. नवगछिया को प्रतिनिधित्व मिला है. आगे पढ़ें पूरी खबर
Published : May 7, 2026 at 7:00 PM IST
पटना : बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है. जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कुछ नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया है. इस बार भागलपुर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है. गोपालपुर के विधायक सैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को जदयू ने मंत्रिमंडल में मौका दिया है.
'नीतीश कुमार के सपने को सच करूंगा' : मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ईटीवी भारत ने बुलो मंडल से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान मंत्री बुलो मंडल ने कहा कि मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. नीतीश कुमार ने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. मैं उनके सपने को सच करने के लिए काम करूंगा. जो भी विभाग मिलेगा उस विभाग के जरिए पूरे बिहार के लिए काम करूंगा.
''बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर नीतीश कुमार ने रूप रेखा तैयार कर दी है. हमलोग उसी अनुरूप काम करेंगे. प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसपर फोकस किया जाएगा.''- बुलो मंडल, मंत्री, बिहार सरकार
अति पिछड़ा समुदाय से रखते हैं ताल्लुक : अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं बुलो मंडल : जनता दल यूनाइटेड में अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले नेता बुलो मंडल को मंत्री बनाया है. बुलो मंडल नवगछिया क्षेत्र से आते हैं. बुलो मंडल गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं. अति पिछड़ा समुदाय से आने के चलते पार्टी ने बुलो मंडल पर दाव लगाया है.
राष्ट्रीय जनता दल में रह चुके हैं बुलो मंडल : बुलो मंडल राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं. राष्ट्रीय जनता दल कोटे से सांसद भी रहे हैं. बुलो मंडल की पत्नी वर्षा रानी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक रही हैं. विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बुलो मंडल राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे.
RJD से आने को गिफ्ट मिला! : जेडीयू ने गोपालपुर विधानसभा से बुलो मंडल को टिकट दिया था. इससे पहले इस सीट पर गोपाल मंडल विधायक हुआ करते थे. बुलो मंडल ने सीट से जीत हासिल की. ऐसे में उन्हें आरजेडी से आने का तोहफा दिया गया. सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.
ये भी पढ़ें :-
किस जाति से बने कितने मंत्री, सम्राट चौधरी के सभी 32 मंत्रियों के बारे में जानें
निशांत, संतोष सुमन और नीतीश मिश्रा.. सम्राट कैबिनेट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों की एंट्री
मंगल पांडेय को सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, सवाल- आखिर क्यों?