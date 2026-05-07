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'नीतीश कुमार के मॉडल को आगे बढ़ाएंगे', शपथ लेने के बाद बुलो मंडल ने बता दिया फ्यूचर प्लान

पटना : बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है. जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कुछ नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया है. इस बार भागलपुर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है. गोपालपुर के विधायक सैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को जदयू ने मंत्रिमंडल में मौका दिया है.

'नीतीश कुमार के सपने को सच करूंगा' : मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ईटीवी भारत ने बुलो मंडल से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान मंत्री बुलो मंडल ने कहा कि मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. नीतीश कुमार ने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. मैं उनके सपने को सच करने के लिए काम करूंगा. जो भी विभाग मिलेगा उस विभाग के जरिए पूरे बिहार के लिए काम करूंगा.

बुलो मंडल से खास बातचीत (ETV Bharat)

''बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर नीतीश कुमार ने रूप रेखा तैयार कर दी है. हमलोग उसी अनुरूप काम करेंगे. प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसपर फोकस किया जाएगा.''- बुलो मंडल, मंत्री, बिहार सरकार

अति पिछड़ा समुदाय से रखते हैं ताल्लुक : अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं बुलो मंडल : जनता दल यूनाइटेड में अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले नेता बुलो मंडल को मंत्री बनाया है. बुलो मंडल नवगछिया क्षेत्र से आते हैं. बुलो मंडल गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं. अति पिछड़ा समुदाय से आने के चलते पार्टी ने बुलो मंडल पर दाव लगाया है.