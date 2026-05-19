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पत्नी-बेटी संग बुजुर्ग पर टूट पड़े दबंग; युवती के प्राइवेट पार्ट पर लाठी से किए कई वार

शाहजहांपुर: घटना थाना निगोही क्षेत्र के धूलिया गांव में एक परिवार पर लाठी डंडों से हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें गांव के दबंग मां बेटी और उसके पिता पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं. हमले के दौरान युवती के प्राइवेट पार्ट पर भी डंडे से कई बार किए गए. इसके बाद गंभीर हालत में युवती और उसके परिवार वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिसि ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, धूलिया गांव में रहने वाले एक परिवार का संदीप यादव उर्फ गुड्डू यादव से मकान को लेकर विवाद चल रहा था. सोमवार को इस विवाद को लेकर संदीप यादव ने साथियों के साथ मिलकर मां बेटी और उसके पिता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया. काफी देर तक दबंग मां बेटी और उसके पिता को लाठी डंडों से पीटते रहे. कितना ही नहीं दबंग संदीप यादव ने युवती के प्राइवेट पार्ट पर डंडे से कई बार वार किया.

परिवार वालों को पीट कर घायल कर दिया. युवती सड़क पर काफी देर तक बेदम पड़ी रही. सूचना पर पहुंचे गांव वाले किसी तरह से घायल परिवार के सदस्यों को लेकर थाने पहुंची, जहां से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.



एसपी सिटी देवेंद्र सिंह का कहना है कि आज थाना क्षेत्र निगोही में पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया है, जिसमें कुछ लोग एक महिला को मार रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया है. पूरे मामले में अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है.