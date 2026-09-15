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सड़कों पर सांड़ 'नेचुरल स्पीड ब्रेकर' नहीं, मौत का वारंट! सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति?

यूपी में आवारा मवेशियों क क़हर पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिल पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट..

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 4:13 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 4:19 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश की संख्या देश में सबसे ज्यादा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साढ़े 12 लाख से अधिक गोवंश गौशालाओं में हैं, लेकिन सड़कों और खेतों में घूम रहे आवारा पशुओं की संख्या कई लाख है. यही आवारा पशु सड़कों पर लोगों के लिए काल बन रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे (NH) और एक्सप्रेसवे पर होने वाले कुल सड़क हादसों में से करीब 12 से 15 फीसद हादसे अचानक आवारा पशुओं के सामने आने के कारण होते हैं.

एक अनुमान के मुताबिक यूपी में हर साल आवारा मवेशियों की वज़ह से होने वाले हादसों में 1,100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं और 3,000 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं.

आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति? (ईटीवी भारत)

आवारा पशुओं से होने वाले हादसों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयास तो जारी हैं. गायों का संरक्षण करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं.

गोशालाओं में गायों को आश्रय दिया जा रहा है. ऐसी भी स्कीम चलाई जा रही हैं कि पशुपालक बेसहारा पशुओं को पालेंगे, तो उन्हें सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं.

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यूपी में सड़कों पर सांड़ 'नेचुरल स्पीड ब्रेकर' नहीं, मौत का वारंट. बदलेगी यूपी की नीति. (ईटीवी भारत)

सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं, जिससे पशु बेसहारा न रहें. सड़क पर हादसे न होने पाएं. हालांकि अभी तक सरकार की कोशिशें से ऐसे हादसों पर कुछ नियंत्रण स्थापित ज़रूर हुआ है, लेकिन आवारा पशुओं के चलते दुर्घटनाएं अब भी हो रही हैं. हालांकि आवारा पशुओं से उत्तर प्रदेश में कितनी दुर्घटनाएं हुईं, इसका सटीक आंकड़ा है ही नहीं.

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यूपी में सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर बदलेगी मुआवज़ा नीति. (ईटीवी भारत)

एनएचएआई और यूपीडा के पास अब तक इस तरह की दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं. इसकी ठोस जानकारी नहीं है. इतना ही नहीं ऐसे मामलों में मुआवजा कितना दिया गया, इसकी भी कोई जानकारी फिलहाल पशुपालन या राजस्व विभाग के पास नहीं है.

हालांकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को लेकर स्पष्ट मुआवजा नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब यूपी में भी ऐसे मामलों के लिए अलग मुआवजा नीति बनाने पर विचार ज़रूर शुरू हुआ है.

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सड़कों पर सांड़ 'नेचुरल स्पीड ब्रेकर' नहीं, मौत का वारंट. बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति. (ईटीवी भारत)

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जुलाई को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था. यह मामला पंजाब के संगरूर में 21 सितंबर 2007 को सड़क पर टहलते समय विजय नाम के एक शख्स पर आवारा सांड़ ने हमला कर दिया था. इससे उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी.

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यूपी में सड़कों पर सांड़ 'नेचुरल स्पीड ब्रेकर' नहीं, मौत का वारंट. बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति. (ईटीवी भारत)

थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी. जब विजय घायल था, उसके मुआवजा पर अथॉरिटीज के साथ समझौते का कोई हल नहीं निकला. उसकी मौत के बाद पत्नी निशा ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की थी.

एकल पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत तय सिद्धांत को लागू करते हुए करीब 29 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला पलटते हुए कहा था कि इतना मुआवजा नहीं दिया जा सकता. इसके लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा करना चाहिए.

इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट आया और यहां अपील स्वीकार हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय बाद पीड़ित परिवार को सिविल कोर्ट भेजना सही नहीं होगा. कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

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यूपी की सड़कों पर सांड़ 'नेचुरल स्पीड ब्रेकर' नहीं, मौत का वारंट! (ईटीवी भारत)

कोर्ट ने माना कि लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का सीधा उल्लंघन हैं. इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने को कहा है.

इसके साथ ही कोर्ट ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजे के लिए एक तंत्र तैयार करने, सभी पशुओं की टैगिंग अनिवार्य करने, टैगिंग और आश्रयों के देखरेख के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले की प्रति सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और राज्य विधि सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को भेजी गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में कार्यवाही करने के लिए कहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त नजीरें

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कुछ साल पहले आवारा पशुओं के मामलों में कहा था कि अगर नगर निगम या स्थानीय प्रशासन आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने में नाकाम रहता है, तो यह 'ड्यूटी में लापरवाही' (Negligence of Duty) माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के सभी संस्थागत क्षेत्रों का जिलावार सर्वेक्षण करने और आवारा पशुओं के प्रबंधन के कड़े निर्देश दिए हैं.

लॉ ऑफ टॉर्ट्स (Law of Torts): इसके तहत 'स्ट्रिक्ट लायबिलिटी' (Strict Liability) का सिद्धांत लागू होता है. अगर राज्य को पता है कि कोई आवारा मवेशी ख़तरनाक हो सकता है और वह उसे रोकने के इंतजाम नहीं करता, तो नुकसान की पूरी भरपाई राज्य को करनी होगी.

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आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के बाद बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति. (ईटीवी भारत)

लागू हो सकती हैं ये कानूनी धाराएं

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 291 (पुरानी IPC 289): अगर किसी पालतू पशु का मालिक उसे जानबूझकर खुला छोड़ता है, जिससे किसी को चोट लग सकती है, तो उसे छ्ह माह तक की कैद या जुर्माना हो सकता है.

द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960: इसके तहत भी पशुओं को लावारिस छोड़ना अपराध है.

हादसों और मौतों का आंकड़ा

उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे (NH) और एक्सप्रेसवे पर होने वाले कुल सड़क हादसों में से करीब 12% से 15% हादसे अचानक आवारा पशुओं के सामने आने के कारण होते हैं. एक अनुमान के मुताबिक यूपी में हर साल आवारा मवेशियों की वजह से होने वाले हादसों में 1,100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं और 3,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से अपाहिज हो जाते हैं.

हालांकि एनएचएआई और यूपीडा पशुओं से होने वाले हादसों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं कर रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं का अलग से डाटा तैयार किए जाने की कवायद शुरू हुई है.

कब कितने बजट का प्रावधान

उत्तर प्रदेश में साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के सरकार सत्ता में आई, तो सबसे पहले बूचड़खाने बंद करने का फैसला लिया गया. इसका असर ये हुआ कि तमाम मवेशी सड़कों पर आ गए.

इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए. उसने मवेशी संरक्षण केंद्र और गौशाला नामक पारंपरिक आश्रय स्थल बनवाए. वर्ष 2018-19 में आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए अनुदान के रूप में 17.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.

2019-20 में आवारा पशुओं के रखरखाव पर 203.11 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि बजट में इसके लिए केवल 72 करोड़ रुपये का प्रावधान था.

अगले वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. 2019-20 में गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण पर लगभग 136 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 147.60 करोड़ रुपये कर दिया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 में निराश्रित गोवंश के रखरखाव के लिए ₹750 करोड़ का सीधा प्रावधान किया गया.

बड़े गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए अलग से ₹120 करोड़ आवंटित किए गए. वित्तीय वर्ष 2024-25: सरकार ने इस वर्ष भी प्राथमिकता सूची में गोवंश संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके रख-रखाव के लिए शुरुआती बजट में ₹1,000 करोड़ का भारी-भरकम प्रावधान किया.

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आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के बाद बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति. (ईटीवी भारत)

क्या है बज़ट का गणित

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट में निराश्रित गोवंश के रख-रखाव के लिए ₹750 करोड़ से अधिक का वार्षिक आवंटन किया था.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश गो-कल्याण उपकर (Cow Cess) के तहत आबकारी (शराब की बोतलों पर ₹2 से ₹10 तक), यूपीडा (एक्सप्रेसवे टोल टैक्स) और मंडी परिषद से सालाना करीब ₹350 से ₹400 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व वसूला जाता है.

कृषि उपज मंडियों की आय का एक निश्चित हिस्सा (लगभग 2%) इस फंड में ट्रांसफर किया जाता है. टोल प्लाजा पर कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन के लिए गो संरक्षण उपकर 2.70 रुपए, मिनी बस व हल्के व्यावसायिक वाहन पर 4.50 रुपए, बस व ट्रक पद 9.10 रुपए और भारी निर्माण कार्य मशीनें व बहुचक्का गाड़ियां, माल वाहक या सात चक्कों से अधिक भारी वाहनों से 18 रुपए वसूल किया जाता है.

गोवंश सहभागिता योजना: इसके तहत आवारा गाय को अपने घर पर पालने वाले किसान को पहले ₹30 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर ₹50 प्रति गाय प्रतिदिन (यानी ₹1,500 प्रति महीना) किया गया है. इस योजना का फायदा ये हुआ है कि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में गाय पालने लगे हैं.

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आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के बाद बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति. (ईटीवी भारत)

आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने के लिए क्या किए जा रहे उपाय

निराश्रित और बेसहारा गोवंश के संरक्षण के साथ ही उनके बेहतर पालन-पोषण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है. सीएम सहभागिता योजना के माध्यम से निराश्रित गोवंश को इच्छुक और पात्र लाभार्थियों को सुपुर्द कर उनका संरक्षण किया जा रहा है.

अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 93,287 लाभार्थियों को 1,67,658 गोवंश सुपुर्द किए जा चुके हैं. इसके माध्यम से बड़ी संख्या में निराश्रित गोवंश को सुरक्षित और बेहतर आश्रय उपलब्ध हुआ है. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर निराश्रित गोवंश की समस्या को कम करने के साथ-साथ गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को प्रभावी बनाया जा रहा है.

सीएम सहभागिता योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. अपर मुख्य सचिव का कहना है कि प्रदेश में सार्वजनिक और गोचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. 62 जिलों में कुल 39,721.541 हेक्टेयर गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है.

क्या कहते हैं विधि विशेषज्ञ

हाईकोर्ट के अधिवक्ता अकरम खान का कहना है आवारा जानवरों से एक्सीडेंट होते हैं. लोगों की जान चली जाती है. इस पर उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट इलाहाबाद के कई ऑर्डर हुए हैं.

रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया है जिसमें 15 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. इसमें जो बैकग्राउंड है वह ये है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अगर कोई पशु से दुर्घटना होती है तो आप कंज्यूमर फोरम या कहीं पर अपील कर सकते हैं. इसके लिए सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लेम पिटीशन दाखिल कर सकते हैं.

इसके बाद आप क्लेम करेंगे कि इसमें इतना अमाउंट फैमिली को मिलना चाहिए. वहां पर अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बाद एक प्रक्रिया है कि हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं. उसके लिए क्राइटेरिया सेट है.

गवर्नमेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी उम्र देखती है, किस प्रोफेशन में इंगेज थे यह देखा जाता है. इंसान की एवरेज लाइफ होती है उसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि कितना मुआवजा बनता है, इसके बाद उसे राहत दी जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने गवर्मेंट ऑफ इंडिया से कहा है कि जो इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें डेथ हो रही है तो इसके लिए मुआवजा नीति बनाएं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई ठोस शासनादेश किया गया है न कोई दुर्घटना मुआवजा निर्धारित किया गया है.

जैसे अन्य मामलों में अगर मान लीजिए किसी की दुर्घटना में डेथ हो रही है, तो राज्य सरकार ने पांच लाख रुपए का अमाउंट फिक्स कर रखा है. पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए सिविल कोर्ट में क्लेम लेने के लिए दावा कर सकते हैं.

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सड़कों पर सांड़ 'नेचुरल स्पीड ब्रेकर' नहीं, मौत का वारंट! (ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं पीड़ित

कोणार्क दीक्षित अभी तीन दिन पहले ही बिलग्राम से दिल्ली के लिए गंगा एक्सप्रेसवे से भारी भरकम टैक्स चुकाकर गए थे. उनकी यात्रा पूरी हो गई, इसके लिए वह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद नहीं देते हैं, बल्कि ऊपर वाले का आभार व्यक्त करते हैं.

कोणार्क दीक्षित का कहना है कि गंगा एक्सप्रेस वे पर एक साथ गायों का झुंड आ गया और हादसा होते-होते बच गया. अगर टकरा जाते तो कुछ भी हो सकता था. उनका कहना है कि हाल ही में मैं बाल-बाल बचा हूं. अचानक से आवारा पशु एक्सप्रेस वे पर मेरी गाड़ी के सामने आ गए.

दीक्षित ने कहा कि "मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अपील करना चाहता हूं ठीक है आपने एक्सप्रेस वे बनाया, ठीक है आपने एक्सप्रेस वे अपने मनचाहे लोगों से बनवाया, लेकिन कम से कम उस पर हम इतना टोल देकर चल रहे हैं तो यात्रियों का भी तो ध्यान दीजिए. किस तरह से अचानक 80 और 100 की स्पीड की गाड़ी के सामने गाय और भैंस आ जाती है तो क्या स्थिति होती है. कितनी जान जाता जा सकती हैं, कितनी गाड़ियों का नुकसान हो सकता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए. देखें कि क्या चल रहा है. हम गंगा एक्सप्रेसवे पर 1800 रुपए टोल टैक्स दे रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है कि जान हथेली पर लेकर चलना पड़ रहा है. सरकार ध्यान दे. इतनी वसूली न करे. पब्लिक पर भी ध्यान दे. जल्द चुनाव आ रहा है. पब्लिक सब देख रही है. पब्लिक है सब जानती है."

क्या कहते हैं अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम का कहना है कि यह जो समस्या है, उसका निदान करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग साढ़े सात हजार निराश्रित गोवंश आश्रय की स्थापना की है. उसमें साढ़े 12 लाख से अधिक गोवंश को संरक्षित किया है.

मेश्राम का कहना है कि इसके अलावा लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. कहीं पर भी कोई भी जानवर अगर सड़कों पर या फिर पब्लिक स्पेस पर नज़र आता है या जिसका कोई ओनरशिप नहीं लेता है उसको सरकार अपनी ज़िम्मेदारी मानकर के निराश्रित गोवंश आश्रम स्थलों में भर्ती करती है. उनको हम लोग ₹50 प्रतिदिन की दर से भरण पोषण का इंतजाम करते हैं.

उन्होंने कहाकि हमारे प्रदेश में सभी पशुओं की टैगिंग कराई गई है. कोई भी पशु कहीं भी मिलेगा, तो टैग लगा होगा. कुछ जगह पर इसका विरोध ऐसे होता है कि पशुपालकों को लगता है कि अगर पशु उनके घर के बाहर बंधा है और टैग लगा हुआ है तो उसके दिमाग में धारणा बनी हुई है कि शादी ब्याह में लोग सोचते हैं कि यह बैंक में ऋण लिया हुआ है. उसमें गिरवी रखा हुआ पशु है, इसलिए वह टैग लगवाना पसंद नहीं करते हैं.

अपर मुख्य सचिव का कहना है कि पशुओं का बीमा हमने कर रखा है और अब बड़े स्तर पर होगा. गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा करने की बजट में धनराशि आवंटित की है. बीमा कंपनियां सेलेक्ट हो गई हैं. अब गांव में बीमा अभियान हम संचालित करेंगे.

उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे की जहां तक बात है, तो दोनों साइड में बेरिकेडिंग कर रखी है, फेंसिंग कर रखी है जिससे वहां पर पशु न आ पाएं. बिना बेरिकेडिंग वाले जो हाईवे होते हैं, शहरी क्षेत्र में उन पर फुल स्पीड में लोग एक्सप्रेस की तरह ही गाड़ी चला देते हैं. ऐसी जगहों पर जितने भी पशु हैं उनके रेडियम बेल्ट बांधी गई है.

ख़ासतौर पर ठंड के दिनों में, कोहरे से बचने के लिए या अंधेरे में एक्सीडेंट से बचने के लिए व्यवस्था की गई है. इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं की गई है.

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आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के बाद बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति. (ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्री

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि बहुत कम अब ऐसे आवारा पशु दिखाई देते हैं, पहले बहुत दिखाई देते थे. अब हमने बड़ी-बड़ी गोशाला बनाने का काम किया है. एक करोड़ 60 लाख की गौशाला बना रहे हैं. पहले ₹30 पालन पोषण के लिए मिलते थे ₹50 हम पालन पोषण के लिए दे रहे हैं. इसी तरीके से और भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो हमारी गोचर भूमि थी, चारागाह की भूमि थी, जो कब्जे में थी, उन्हें कब्जामुक्त कराकर वहां पर हरा चारा बोने का काम किया है.

इस समय उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश का संरक्षण हो रहा है. कहीं कोई परेशानी नहीं है. हम नस्ल सुधार पर पूरा काम कर रहे हैं. हम रेडियम बेल्ट पशुओं के गले में डाल रहे हैं और अब इस पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे दुर्घटना का कारण न बनें.

गायों के कानों में ईयरटैग लगा है अगर कोई ईयर टैग निकाल देगा तो उसकी सूचना गांव के चौकीदार, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान से मिलने पर जो गाय किसान के खेत में, सड़क पर दिखाई देगी, उसे कांजी हाउस में बंद कराया जाता है. फिर पशु क्रूरता अधिनियम में उस पशुपालक या किसान पर कार्रवाई का प्रावधान है.

उनका कहना है कि सांड से दुर्घटना होने पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ₹500000 दुर्घटना मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है.

Last Updated : September 15, 2026 at 4:19 PM IST

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