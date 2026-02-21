ETV Bharat / state

बिलासपुर में सराफा कारोबारी से उठाईगिरी, बाइक सवार तीन लुटेरों ने की वारदात

बिलासपुर में एक बार फिर सराफा कारोबारी से उठाईगिरी हुई है.इस बार बाइक सवार तीन लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है.

Bullion trader snatched by robbers
बिलासपुर में सराफा कारोबारी से उठाईगिरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 21, 2026 at 11:43 AM IST

3 Min Read
बिलासपुर : बिलासपुर में सराफा व्यापारियों से लूट की वारदातें रुकने के बजाय बढ़ती जा रही है.पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार सराफा व्यापारी को लूटने की घटना हुई है. राजकिशोर नगर सराफा व्यापारी से लूट के बाद अब दूसरी घटना सीपत थाना क्षेत्र में हुई है.सीपत चौक के सराफा व्यापारी से करीब 10 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के जेवर से भरे थैले को 3 नकाबपोश युवक छीनकर बाइक से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस जिले में नाकेबंदी कर बाइक सवार युवकों की तलाश कर रही है.

शटर बंद करते वक्त हुई उठाईगिरी

पुलिस के मुताबिक जांजगीर जिला बलौदा निवासी विनय सोनी की सीपत खमरिया में ज्वेलर्स दुकान का संचालक है. वो प्रतिदिन रात में दुकान बंद करके कीमती सोने चांदी के जेवर अपने साथ घर ले जाते हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे दुकान में रखे 10 किलो चांदी के आभूषण और 100 ग्राम सोने की आभूषण थैले में रखकर वो दुकान का शटर बंद कर रहे थे.इसी बीच तीन नकाबपोश बाइक सवार उनके पास पहुंचे और सोने चांदी से भरा बैग उठाकर फरार हो गए.

बाइक सवारों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना के बाद ज्वेवरी संचालक ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई. फिर पुलिस को सूचना दी गई. जिले में लूट की दूसरी घटना से एक बार फिर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. एडिशनल एसपी पंकज कुमार पटेल और अलग अलग थाने की पुलिस बल खमरिया गांव पहुंच कर सराफा व्यवसायी से घटना की जानकारी लेने के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी कर बाइक सवार तीनों युवकों की तलाश में जुट गई है.

सराफा व्यापारी आभूषण से भरा थैला किनारे रखकर शटर बंद कर रहे थे.इसी दौरान बाइक सवार तीन नकाबपोश लोग उनके पास पहुंचे.उनमें से एक युवक ने थैला उठाया और बाइक में बैठकर फरार हो गया. घटना की सीपत थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है,आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है- पंकज कुमार पटेल,एएसपी

बलौदाबाजार और कोरबा की ओर फरार होने की आशंका

बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये तीनों बाइक सवार युवक बिठकूला के जंगल की तरफ से फरार हुए हैं.उस जंगल का रास्ता बलौदा बाजार और कोरबा की ओर जाता है.दोनों जिलों की पुलिस को भी इसकी सूचना देकर अलर्ट किया गया है.

