कबीरधाम में सराफा व्यापारी से लूट, 50 लाख के जेवर लेकर भागे आरोपी, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम
कबीरधाम में सराफा व्यापारी से 50 लाख की लूट हुई है. वहीं पुलिस मामले में अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 12:20 PM IST
कबीरधाम : कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से करीब 50 लाख रुपये की लूट की वारदात सामने आई है. मंगलवार देर शाम बाजार से कारोबार कर लौट रहे पांडातराई निवासी सराफा व्यापारी वेदप्रकाश सोनी को दो बाइक पर सवार छह बदमाशों ने निशाना बनाया. आरोपियों ने डंडे से हमला कर उनकी बाइक रुकवाई और मारपीट करने के बाद जेवरात और नकदी से भरा थैला लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
घात लगाकर हमला
पीड़ित के अनुसार वेदप्रकाश सोनी अलग-अलग बाजारों में जाकर सोने-चांदी के जेवरों का कारोबार करते हैं. मंगलवार देर शाम वह दलदली जंगल के रास्ते बाजार कर वापस लौट रहे थे.इसी दौरान तरेगांव जंगल थाना से करीब एक किलोमीटर दूर मछरी रेवार के पास घात लगाए बैठे छह बदमाशों ने उनकी बाइक को रोक लिया. अचानक हुए हमले से व्यापारी संभल नहीं पाए. आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और थैले में रखे जेवरात और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए.
लूटे गए थैले में करीब 25 से 30 किलो चांदी, 15 ग्राम सोना और डेढ़ लाख रुपए नकद रखे हुए थे. व्यापारी ने लूटे गए सामान की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए हैं - वेद प्रकाश सोनी, पीड़ित व्यापारी
घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
थाना तरेगांव बोड़ला अंतर्गत प्रार्थी वेदप्रकाश सोनी ने लूट की शिकायत दी है.जिसमें डेढ़ लाख की नकदी समेत 15 किलो सोना चांदी के जेवर को लूटने का मामला बताया है.पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है.जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा- अखिलेश कौशिक, डीएसपी बोड़ला
नकदी और जेवर बरामद करना चुनौती
अब पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान करने, वारदात के घटनाक्रम का पता लगाने और लूटे गए जेवरात, नकदी बरामद करने की चुनौती है. मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है. वहीं इतनी बड़ी रकम और जेवरात की लूट से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
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