ETV Bharat / state

सराफा व्यापारी हत्याकांड : आईजी ने बढ़ाई इनाम की राशि , जानकारी देने वाले को मिलेगा नकद इनाम

आईजी ने बढ़ाई इनाम की राशि ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गौरेला पेंड्रा मरवाही : कोटमी साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यापारी की हत्या और लूट के बाद अब पुलिस ने आरोपियों का पता बताने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है. हत्याकांड के चार दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं.इस वजह से आम जनता और व्यापारी समुदाय में आक्रोश है.लिहाजा पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज ने मामले में इनाम घोषित किया है.

कब हुई थी वारदात ?

घटना 26 मई 2026 को थाना पेंड्रा के चौकी कोटमी क्षेत्र में हुई थी. कोटमी साप्ताहिक बाजार के दौरान अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मरवाही रोड निवासी प्रदीप सोनी को गोली मारकर सोने-चांदी के आभूषण से भरा बैग लूटा और फरार हो गए. इसके बाद मामले में थाना पेण्ड्रा में अपराध क्रमांक 163/2026, धारा 103(1), 309(6), 311, 3(5) BNS और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

एसपी ने भी की थी इनाम की घोषणा

वहीं पूर्व में पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए की इनाम की घोषणा की थी. अब चार दिन बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नही मिला, इसके बाद अब पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज राम गोपाल गर्ग ने प्रकरण की गंभीरता देखते हुए पुलिस रेग्युलेशन पैरा 80-A के तहत इनाम बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया है.