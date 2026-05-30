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सराफा व्यापारी हत्याकांड : आईजी ने बढ़ाई इनाम की राशि , जानकारी देने वाले को मिलेगा नकद इनाम

सराफा व्यापारी की हत्या करने वाले आरोपियों के बारे में जानकारी देने वाले को बिलासपुर रेंज आईजी ने इनाम देने की घोषणा की है.

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आईजी ने बढ़ाई इनाम की राशि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही : कोटमी साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यापारी की हत्या और लूट के बाद अब पुलिस ने आरोपियों का पता बताने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है. हत्याकांड के चार दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं.इस वजह से आम जनता और व्यापारी समुदाय में आक्रोश है.लिहाजा पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज ने मामले में इनाम घोषित किया है.

कब हुई थी वारदात ?

घटना 26 मई 2026 को थाना पेंड्रा के चौकी कोटमी क्षेत्र में हुई थी. कोटमी साप्ताहिक बाजार के दौरान अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मरवाही रोड निवासी प्रदीप सोनी को गोली मारकर सोने-चांदी के आभूषण से भरा बैग लूटा और फरार हो गए. इसके बाद मामले में थाना पेण्ड्रा में अपराध क्रमांक 163/2026, धारा 103(1), 309(6), 311, 3(5) BNS और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

एसपी ने भी की थी इनाम की घोषणा

वहीं पूर्व में पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए की इनाम की घोषणा की थी. अब चार दिन बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नही मिला, इसके बाद अब पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज राम गोपाल गर्ग ने प्रकरण की गंभीरता देखते हुए पुलिस रेग्युलेशन पैरा 80-A के तहत इनाम बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया है.

Trader murdered in Kotmi weekly market
कोटमी साप्ताहिक बाजार में हुई थी व्यापारी की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bullion trader murder case
आईजी बिलासपुर रेंज ने बढ़ाई इनाम की राशि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नकद पुरस्कार देने की बात

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो कोई भी अज्ञात आरोपियों के बारे में ठोस जानकारी देगा, गिरफ्तारी में मदद करेगा या घटना का फोटो/वीडियो उपलब्ध कराएगा, जिससे आरोपी कानूनी रूप से गिरफ्तार हो, उसे तीस हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज का होगा.

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जानकारी देने वाले का नाम रखा जाएगा गुप्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं सूचना इन नंबरों पुलिस नियंत्रण कक्ष जीपीएम 07751-221011, 7879018666 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीपीएम 9479129002, थाना प्रभारी पेण्ड्रा 07751-221007, 9479190097, चौकी प्रभारी कोटमी 9479193039, 6260655835, 8120833712, ईमेल: igbsp.cg@gov.in को दी जा सकती हैं.वहीं पुलिस ने अपील की है कि बाजार क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखने वाले लोग तुरंत जानकारी पुलिस को दें.

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