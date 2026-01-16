लखनऊ के सर्राफा कारोबारी ने की आत्महत्या; सोने-चांदी के बढ़ते भाव से था तनाव
इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने मृतक मनोज अग्रवाल (52) का शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 1:28 PM IST
लखनऊ: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से परेशान सर्राफा कारोबारी ने सुसाइड कर लिया. चौपटिया निवासी कारोबारी चौक एरिया के प्रतिष्ठित चांदी कारोबारी थे. उनका शव घर के आंगन में ही गुरुवार रात को फांसी पर लटका मिला है. घटना के बाद लखनऊ के बुलियन ट्रेडर्स में शोक की लहर है.
इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने मृतक मनोज अग्रवाल (52) का शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन व्यापारिक घाटे और मानसिक तनाव के पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.
भंडारे में हुए थे शामिल: परिजनों ने बताया कि मनोज गुरुवार दोपहर तक अपनी दुकान पर थे. चौक में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित भंडारे में भी उन्होंने शिरकत की थी.
इसके बाद वह दुकान बंद करके घर चले गए. रात को जब घर के लोग आंगन की ओर गए तो मनोज का शव फंदे से लटका देखकर उनके होश उड़ गए. उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
भाव में तेजी बनी मौत की वजह: चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद महेश्वरी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि भाव में अनियंत्रित तेजी व्यापारियों को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है.
उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि सोने-चांदी को वायदा कारोबार से मुक्त किया जाए, ताकि राजकोट, आगरा और लखनऊ जैसे शहरों के छोटे व्यापारी और कारीगर बच सकें. यह बात सामने आ रही है कि मनोज अग्रवाल चांदी के कारोबार में आई मंदी और धातुओं के बढ़ते दामों के कारण तनाव में थे.
यह भी पढ़ें: महिला ने दो बच्चों सहित खाया जहर, तीनों की मौत; मायकेवालों ने दर्ज कराया मुकदमा