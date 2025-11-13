ETV Bharat / state

रूपवास में सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश, गोली लगने से किराना व्यापारी घायल, बदमाश फरार

भरतपुर के रूपवास में सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग कर लूट का प्रयास हुआ है.

सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश
सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 8:18 AM IST

भरतपुर: जिले के रूपवास कस्बे के महादेव चौक पर बुधवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से जेवरात से भरा बैग छीनने का प्रयास किया. विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चला दी, जो पास की दुकान पर बैठे एक किराना व्यापारी को जा लगी. घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि घटना में घायल हुए व्यापारी का अस्पताल में उपचार चल रहा है. कस्बे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी गई है.

जानकारी के अनुसार, बांके बिहारी कॉलोनी निवासी सर्राफा व्यापारी धीरज पुत्र रंजीत रघुवंशी बुधवार रात अपनी दुकान बंद कर सोने के आभूषणों से भरा बैग लेकर घर जा रहे थे. इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने उन्हें रोककर बैग छीनने की कोशिश की. धीरज के विरोध करने और बैग पास की दुकान में फेंक देने पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी. गोली धीरज को न लगकर निकट ही दुकान पर बैठे किराना व्यापारी अरुण पुत्र मनोज गोयल के चेहरे के पास जा लगी. गोली चलने की आवाज सुनते ही महादेव चौक पर भगदड़ मच गई. मौके का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए.

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाकाबंदी करवाई, लेकिन देर रात तक कोई सफलता नहीं मिल सकी. घायल व्यापारी अरुण गोयल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से भरतपुर रेफर कर दिया गया है. घटना से व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

घटना के बाद मुख्यालय से डीएसटी टीम इंचार्ज सीआई मुकेश कुमार मय कोबरा क्यूआरटी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे. साथ ही एएसपी बयाना हरिराम कुमावत, रुदावल थानाधिकारी नरेश शर्मा, सीओ सर्किल, बयाना सर्किल से पुलिस बल भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया. घटना के बाद से व्यापारियों में रोष है. व्यापारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

