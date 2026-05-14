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सर्राफा बाजार सुनसान, दुकानों पर पसरा सन्नाटा, सोने पर टैक्स और PM मोदी की अपील का असर

सरगुजा: युद्ध, महंगाई और PM मोदी की अपील इन सबका असर अब दिखने लगा है. सोना ना खरीदने की अपील के चलते अब देशभर के सर्राफा मार्केट सूने हो रहे हैं. सरगुजा में भी ईटीवी भारत की टीम 14 मई को इसका जायजा लेने अंबिकापुर के गुदरी बाजार पहुंची. सड़क पर सन्नाटा और कारोबारी खाली बैठे दिखे. देखिए ये रिपोर्ट-

वो गली जहां कभी भीड़ से जाम लगा रहता था. दोपहिया वाहन से भी निकलना मुश्किल था आज वो गली खाली पडी है. बाजार में सन्नाटा पसरा है, कुछ दुकानदार तो दुकान ही बंद रखे हैं. सर्राफा व्यापारियों का व्यवसाय बिलकुल ठप पड़ चुका है. वहीं आभूषण बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खडा हो गया है.

सोने पर कई तरह के चार्ज बढ़ गए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश वासियों से अपील कर दी कि वो सोने का उपयोग कम कर दें. इस बीच 13 मई को सरकार ने सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. साथ ही बेसिक कस्टम ड्यूटी 5 से बढाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है. इसके अलावा आभूषण बनाने में लगने वाली सामग्रियों पर भी टैक्स बढ़ाए गए हैं. इसके बाद बड़ा असर सरगुजा के सर्राफा बाजार पर देखने को मिल रहा है.

मोदी जी की आपील के बाद मार्केट पूरा कोलेप्स हो गया है. आज मार्केट आधे से भी कम रह गया है. इसका असर सभी लोगों पर पडेगा लेकिन छोटे दुकानदारों पर ज्यादा पड़ेगा, कारीगरों सबसे ज्यादा परेशान हैं. जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे- पंकज सोनी, ज्वेलरी शॉप संचालक

सोने पर टैक्स और PM मोदी की अपील का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुराने ऑर्डर भी हो रहे कैंसिल

एक और ज्वेलरी शॉप संचालक दीपक सोनी ने बताया कि लोग जेवर लेने के लिए घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं. जो पुराने ऑर्डर थे वो भी पूरे कैंसिल हो गए और नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं. इससे छोटे तपके के जो कर्मचारी हैं उनको पेट पालना मुश्किल हो जा रहा है. हम लोग भी अब कुछ दूसरा विकल्प तलाशेंगे.

'हम PM के साथ, लेकिन वो हमारी भी सोचें'

संचालक बबलू सोनी कहते हैं कि अभी जो स्थिति है सर्राफा की इतनी दुर्गती पहले कभी नहीं हुई. पैसे वाले भी सोना नहीं खरीद रहे हैं. भाव बढ़ने का और मोदी जी की अपील का भी असर हैं. हम भी प्रधानमंत्री के साथ हैं. हम तो सर्वाइव कर लेंगे लेकिन जो कारीगर हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जायेंगे उनके लिए भी सोचना चाहिए.