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ब्रांडेड कंपनियों के खिलाफ सर्राफा व्यापारियों ने खोला मोर्चा, भ्रामक विज्ञापन पर रोक समेत कई मांग

ब्रांडेड कंपनियों के खिलाफ सर्राफा व्यापारियों ने खोला मोर्चा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेशव्यापी अभियान के तहत अंबिकापुर में भी सर्राफा कारोबारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. व्यवस्था में पारदर्शिता और सभी व्यापारियों के लिए समान नियम लागू करने की मांग की है.

सरगुजा: सर्राफा एसोसिएशन ने ब्रांडेड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. अंबिकापुर में सर्राफा कारोबारियों ने सोने की शुद्धता, HUID और हॉलमार्क व्यवस्था समेत सराफा व्यापार से जुड़े विषयों को लेकर आवाज बुलंद की और अपनी मांगों का ज्ञापन सरगुजा कलेक्टर को सौंपा है.

बिलासपुर में एक ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम में सामने आए सोने की शुद्धता से जुड़े मामले के बाद छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन ने प्रदेश भर में अभियान चलाने का फैसला लिया है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ किसी एक प्रतिष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि सोने की शुद्धता, HUID और हॉलमार्क की विश्वसनीयता, गोल्ड टेस्टिंग मशीनों की तकनीकी शुद्धता और उपभोक्ता हित से जुड़ा विषय है.

ज्वेलरी प्रतिष्ठानों के लिए समान नियम और निष्पक्ष व्यापारिक व्यवस्था लागू करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

33 जिलों में सौंपा गया ज्ञापन

इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश के सभी 33 जिलों में सर्राफा इकाइयों ने अपने-अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है. अंबिकापुर में भी सर्राफा कारोबारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

ये हैं प्रमुख मागें

एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में गोल्ड टेस्टिंग व्यवस्था को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना, HUID-हॉलमार्क और टेस्टिंग मशीनों की नियमित कैलिब्रेशन और सख्त निगरानी, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक और सोने के भाव में पारदर्शिता शामिल है. कारोबारियों ने सभी ज्वेलरी प्रतिष्ठानों के लिए सरल और बराबर बिलिंग नियम लागू करने की भी मांग की है.

सराफा एसोसिएशन का कहना है कि ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड सभी ज्वेलरी प्रतिष्ठानों के लिए समान नियम और निष्पक्ष व्यापारिक व्यवस्था होनी चाहिए. कारोबारियों ने सरकार से पारंपरिक स्वर्ण कारीगरों और स्थानीय सराफा व्यापारियों के हितों के संरक्षण की मांग भी की है.