पटना के पॉश इलाके में दबंगों का तांडव, महिला दुकानदार से मारपीट, CCTV कैमरे तोड़े

पटना : बिहार की राजधानी पटना के पॉश इलाके कहे जाने वाले बोरिंग रोड में दबंगों की दबंगई सामने आई है. यहां एक महिला दुकानदार के साथ मारपीट की गई, वहीं दुकान के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. इतना ही नहीं, अपार्टमेंट परिसर में लगे बोर्ड को भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

पटना में दबंगों का तांडव : पीड़िता शास्त्री नगर की रहने वाली मीरा कुमारी हैं, जो बोरिंग रोड में अपनी दुकान चलाती हैं. शुक्रवार को कुछ असामाजिक तत्व एक गाड़ी से वहां पहुंचे और अचानक मीरा कुमारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. विरोध करने पर दबंगों ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया, ताकि उनकी करतूत कैमरे में कैद न हो सके. हालांकि पूरी घटना दुकान में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

देखें किस तरह तोड़फोड़ की गई (ETV Bharat)

'आग लगाने की दी गई धमकी' : घटना के बाद डरी-सहमी मीरा कुमारी ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की. उन्होंने कहा कि जब खुलेआम इस तरह दबंगों द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा तो हम महिलाएं अपनी दुकान और रोजगार कैसे चला पाएंगी?

''असामाजिक तत्वों ने मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी है कि अगर दुकान खाली नहीं की गई तो दुकान के साथ-साथ हमें भी आग लगा देंगे. इस धमकी के बाद से उनका पूरा परिवार भय और तनाव में है.''- मीरा कुमारी, पीड़िता