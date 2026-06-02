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कानपुर में पिस्टल साफ करते समय चली गोली; बेटी के पेट में लगी, हैलेट अस्पताल में भर्ती

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बारासिरोही इलाके में मंगलवार सुबह एक हादसा हो गया. घर में लाइसेंसी पिस्टल साफ करते समय गोली चल गई. गोली युवती (22) के पेट में जा लगी. युवती को तुरंत हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया. युवती खतरे से बाहर है. स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही घटना की जांच शुरू कर दी है.

कल्याणपुर के सहायक पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि बारासिरोही के रहने वाले विनय तिवारी सुबह अपने घर के भीतर अपनी लाइसेंसी पिस्टल की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक पिस्टल उनके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गई. जमीन पर गिरते समय अचानक पिस्टल से सीधे गोली चल गई.

पिस्टल से निकली गोली सामने ही मौजूद उनकी बेटी के हाथ को रगड़ते हुए सीधे उसके पेट में लग गई. गोली चलते ही और उसकी आवाज सुनकर पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई. गोली की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी तुरंत मौके पर दौड़े. युवती को लहूलुहान हालत में देखकर उसकी बड़ी बहन और अन्य परिजन उसे तत्काल हैलट अस्पताल लेकर रवाना हुए.