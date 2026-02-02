'रफ़्तार' में UP : 4 घंटे में दिल्ली से काशी और 3 घंटे में सिलीगुड़ी; बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से बदलेगी यूपी की तस्वीर !
दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड कॉरिडोर और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड कॉरिडोर से ट्रेन पैसेंजरों के तोहफा है. साथ ही यूपी में रेल क्रांति के रूप में उभर रही है.
Published : February 2, 2026 at 1:13 PM IST
लखनऊ: केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए दो प्रमुख हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडोर की घोषणा की गई है. यह परियोजना राज्य के परिवहन और पर्यटन को पूरी तरह बदल देगी.
दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड कॉरिडोर
- यह यूपी का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर होगा, जो देश की राजधानी को सीधे धर्मनगरी काशी से जोड़ेगा.
- समय: वर्तमान में वंदे भारत से लगभग 8 घंटे लगते हैं, लेकिन हाई-स्पीड ट्रेन इस दूरी को मात्र 3.50 से 4 घंटे के भीतर तय करेगी.
- दूरी: यह कॉरिडोर लगभग 865 किमी लंबा प्रस्तावित है.
- प्रमुख स्टेशन: दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी.
वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड कॉरिडोर
- यह कॉरिडोर पूर्वी उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वोत्तर भारत (वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी) से जोड़ेगा.
- समय: वाराणसी से सिलीगुड़ी की यात्रा 3 घंटे से भी कम (लगभग 2.55 घंटे) में पूरी होगी.
- दूरी: यह कॉरिडोर वाराणसी को बिहार के पटना के रास्ते सिलीगुड़ी से जोड़ेगा.
महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु
रफ़्तार: इन ट्रेनों की परिचालन गति 250 से 320 किमी प्रति घंटा के बीच रहने की संभावना है।
कुल निवेश: देश भर में ऐसे 7 कॉरिडोर के लिए कुल 16 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है。
असर: इससे लखनऊ, वाराणसी और आगरा जैसे शहरों के बीच यात्रा का समय आधा हो जाएगा. इससे बिजनेस और पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बड़ी घोषणा की है. ये रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु के बीच बनेंगे.
