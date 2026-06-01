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बुलंदशहर में खेत में मिला युवक की गोली लगा शव; मौके से तमंचा बरामद

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर क्षेत्र में सिकन्द्राबाद के गांव मुरादाबाद में आज सोमवार को 22 साल के युवक गजेंद्र का गोली लगा शव जंगल में पड़ा मिला है. मृतक गजेंद्र के सर पर गोली का निशान पाया गया है. पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया है. शुरुआती जांच में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बुलंदशहर के सिकन्द्राबाद में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया. जब सिकंदराबाद के गांव मुरादाबाद में 22 साल के युवक गजेंद्र का शव जंगल में पड़ा मिला है. मृतक गजेंद्र के सर पर गोली का निशान पाया गया है. शव के पास तमंचा पड़ा मिला मिला. शुरुआती जांच में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है.

शव मिलने पर घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घटना से जुड़े हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है. बताए जा रहा है रविवार शाम के वक्त गजेंद्र घर से निकला था और वापिस नहीं लौटा.

मृतक गजेंद्र के पिता का कहना है कि मैं खेत पर आया था, भैंस को चरा रहे है आदमी ने आवाज देकर बुलाया तो, मैंने अपने लड़के की बॉडी पड़ी देखी. ये कल रविवार शाम करीब 6 बजे से गायब था, इसको काफी तलाश किया गया, लेकिन मिला नहीं. मैं अपने लड़के की मौत की जांच करवाऊंगा, जिसने भी किया है बहुत गलत किया है. वहीं इस घटना पर सीओ सिकन्दराबाद भास्कर मिश्रा का कहना है कि आज जून को थाना सिकंदराबाद को 112 के जरिए एक सूचना मिली कि गांव मुरादाबाद के जंगल में एक शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची.