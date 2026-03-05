ETV Bharat / state

सुल्तानपुर में होमगार्ड के घर में घुसकर की पांच राउंड फायरिंग, बेटे के सीने में लगी दो गोली, दो घायल

सुल्तानपुर : कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में पटीदारों के बीच गुरुवार शाम पांच राउंड गोली चली. होमगार्ड के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि होमगार्ड और बड़ा बेटा घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया. एसपी चारू निगम भी अस्पताल पहुंचीं और घायलों का हालचाल लिया.

एसपी चारू निगम ने बताया आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं. जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एसपी ने बताया, जनऊपुर गांव के दो पटीदार होमगार्ड वीरेंद्र प्रताप सोनकर और रमेश सोनकर के परिवारों के बीच यह विवाद हुआ. गुरुवार सुबह वीरेंद्र प्रताप सोनकर के छोटे बेटे का रमेश सोनकर के परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. उस समय दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया था.

शाम के समय रमेश सोनकर के परिवार की महिलाएं और उनका बेटा भोलू सोनकर वीरेंद्र प्रताप के घर पहुंच गए. इसी दौरान दोनों पक्षों में फिर से कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान भोलू सोनकर ने तमंचे से करीब पांच राउंड फायरिंग कर दी. वीरेंद्र प्रताप के बेटे मोहित सोनकर के सीने में दो गोलियां लग गईं. गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.