मिस्टेक से चली गोली डीआरजी जवान को लगी, गंभीर हालत में हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू करने की तैयारी
हादसा उस वक्त हुआ, जब जवानों की टोली सर्चिंग अभियान के बाद कैंप वापस लौट रही थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 21, 2025 at 1:13 PM IST
नारायणपुर: धौड़ाई थाना इलाके के कड़ेनार पुलिस कैंप के पास गोली लगने से डीआरजी का जवान जख्मी हो गया. जख्मी जवान को तत्काल एयर लिफ्ट कर रायपुर भेजा गया है. घटना को लेकर बस्तर रेंज के आईजी जल्द ही मीडिया से बातचीत कर सकते हैं.
जवान के रायफल से गलती से चली गोली
सूत्रों की मानें तो डीआरजी के जवान रुटीन सर्चिंग अभियान पर कड़ेमार्ग की ओर निकले थे. रोड ओपनिंग और सर्चिंग अभियान का काम पूरा कर जवान अपने कैंप लौट रहे थे. इसी दौरान डीआरजी जवान के रायफल से गलती से गोली चल गई. बताया जा रहा है कि रायफल का ट्रिगर गलती से जवान के बैग के एक हिस्से में फंस गया था. उसे निकालने के दौरान ट्रिगर दब गया. ट्रिगर दबते ही रायफल से गोली चल गई. गोली सीधे पीछे गाड़ी पर चल रहे एक जवान के सिर में जा लगी. जख्मी जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है. मौके पर मौजूद जवानों ने जवान को पहले प्राथमिक उपचार दिया. बाद में जवानों ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी.
जख्मी जवान को एयरलिफ्ट करने की तैयारी
हादसे की खबर मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर मौजूद जवानों से हादसे की जानकारी ली है. बताया जा रहा है कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. संभव है आंतरिक जांच के जरिए ये जानकारी जुटाई जाए कि हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ. कड़ेनार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य बताई जा रही है, किसी भी प्रकार की नक्सली गतिविधि से इस घटना का संबंध नहीं होने की बात सामने आ रही है. अधिकारियों के अनुसार यह पूरी तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है. मामले को लेकर जल्द ही बस्तर रेंज के आईजी आधिकारिक प्रेस ब्रीफ कर स्थिति स्पष्ट करेंगे.
बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज
बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लगातार तेज किया जा रहा है. शासन की कोशिश है कि जनवरी से मार्च तक में नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए. शासन की ओर से भी 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन नक्सलवाद के खात्मे की तय की गई है. लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्चिंग अभियान के चलते नक्सली भी दबाव में हैं. इसी का परिणाम है कि जवाब बड़ी संख्या में सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं.
बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं में किया जा रहा इजाफा
एंटी नक्सल ऑपरेशन में जख्मी जवानों के बेहतर इलाज के लिए बस्तर में अत्याधुनिक अस्पताल का भी निर्माण और अस्पतालों को मोडिफाइड किया जा रहा है. शासन की कोशिश है कि घायल और जख्मी जवानों को समय पर बस्तर में ही बेहतर इलाज मिल पाए. बीते दिनों बस्तर दौरे पर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर किए जाने की बात भी कही थी.