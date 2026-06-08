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जयपुर में 5 धार्मिक अतिक्रमणों पर चला बुलडोजर, कड़े पुलिस पहरे में हुई कार्रवाई, बंद रहा इंटरनेट

जयपुर: राजधानी के जगतपुरा-नंदपुरी रोड चौड़ीकरण को लेकर बड़ा प्रशासनिक अभियान चलाया गया. नंदपुरी अंडरपास के पास रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए सड़क सीमा में आ रहे धार्मिक और अन्य निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया. कार्रवाई के दौरान 5 धार्मिक स्थल सहित 12 निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई. इस दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया.

वर्षों से धार्मिक स्थलों के रूप में मौजूद अतिक्रमण बुलडोजर की कार्रवाई में जमींदोज हो गए. सुबह से ही नंदपुरी अंडरपास और आसपास के क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई. प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कार्रवाई वाले इलाके की बिजली आपूर्ति भी अस्थायी रूप से बंद कर दी. एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाई गई, ताकि किसी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना न फैल सके.

धार्मिक अतिक्रमणों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat Jaipur)

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12 अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई: पुलिस अधिकारी सरोज धायल ने बताया कि सेक्टर रोड को चौड़ा करने के लिए जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि सोमवार की कार्रवाई में 12 अवैध निर्माणों को हटाया गया है. इस दौरान स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही और किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया. स्थानीय लोगों ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया.

नॉर्थ इंडिया की इकलौती 'लोखंडा’ मशीन' भी आई: कार्रवाई के दौरान विशेष रूप से 'लोखंडा मशीन' भी मंगवाई गई थी. बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ इंडिया की एकमात्र लोखंडा मशीन है, जिसे विशेष तौर पर इस अभियान के लिए जयपुर मंगवाया गया था. भारी-भरकम लोहे के ढांचों, स्टील स्ट्रक्चर और मजबूत अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए ये मशीन बैकअप के तौर पर तैयार रखी गई थी. हालांकि मौके पर मौजूद छोटी ध्वस्तीकरण मशीनों से ही निर्माण हटाने का काम पूरा हो गया, जिसके चलते लोखंडा मशीन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी. हाल ही में दिल्ली में एक होटल के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में इसी मशीन का इस्तेमाल किया गया था.