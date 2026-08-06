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सिविल कोर्ट कैंपस के 72 अवैध चैंबर पर चलेगा बुलडोजर; हाईकोर्ट ने दिया अल्टीमेटम

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निगम प्रशासन को प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा तय कर दी है​.

हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अल्टीमेटम.
हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अल्टीमेटम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: राजधानी के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट दीवानी अदालत परिसर के आसपास अवैध रूप से निर्मित चैंबरों और दुकानों पर प्रशासन का चाबुक चलने जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 दिनों के भीतर यदि अवैध कब्जे स्वेच्छा से नहीं हटाए गए या उनके पक्ष में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उन्हें बिना किसी अग्रिम नोटिस के ध्वस्त कर दिया जाएगा.

यह कड़ा आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाई है.

पीठ ने टिप्पणी की है कि संबंधित कब्जेदारों को भली-भांति ज्ञात है कि उनका निर्माण अनधिकृतहै. इसके बावजूद, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्हें खुद से अतिक्रमण हटाने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है.

हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा तय कर दी है​. नगर निगम एक हफ्ते के भीतर सभी 72 कब्जेदारों को दोबारा व्यक्तिगत नोटिस जारी करेगा.

यदि कोई कब्जेदार नोटिस लेने से इंकार करता है, तो उसके स्थल पर नोटिस चस्पा किया जाएगा और इसकी सूचना एक प्रमुख हिंदी व एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाएगी.

समाचार पत्र में प्रकाशन व नोटिस तामील होने के बाद कब्जेदारों को 10 दिन की अंतिम मोहलत दी जाएगी. ​अदालत ने निर्देश दिया है कि 10 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद, यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो नगर निगम रविवार के दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करे. रविवार का दिन इसलिए चुना गया है ताकि न्यायालय के दैनिक कामकाज में किसी तरह की बाधा न पहुंचे.

​इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साफ चेतावनी दी है​यदि ध्वस्तीकरण के दौरान कोई भी व्यक्ति कानून-व्यवस्था हाथ में लेने, विरोध करने या सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ तुरंत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. ​

पीठ ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को पूरी कार्रवाई के दौरान बेहतर समन्वय के साथ पर्याप्त पुलिस बल व प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं.

​सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैसरबाग दीवानी क्षेत्र से अब तक करीब 100 अवैध चैंबरों और दुकानों को ध्वस्त कर हटाया जा चुका है. शेष बचे 72 अवैध ढांचों को भी जल्द पूरी तरह जमींदोज कर दिया जाएगा.

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