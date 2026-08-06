ETV Bharat / state

सिविल कोर्ट कैंपस के 72 अवैध चैंबर पर चलेगा बुलडोजर; हाईकोर्ट ने दिया अल्टीमेटम

हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अल्टीमेटम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट दीवानी अदालत परिसर के आसपास अवैध रूप से निर्मित चैंबरों और दुकानों पर प्रशासन का चाबुक चलने जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 दिनों के भीतर यदि अवैध कब्जे स्वेच्छा से नहीं हटाए गए या उनके पक्ष में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उन्हें बिना किसी अग्रिम नोटिस के ध्वस्त कर दिया जाएगा. यह कड़ा आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाई है. पीठ ने टिप्पणी की है कि संबंधित कब्जेदारों को भली-भांति ज्ञात है कि उनका निर्माण अनधिकृतहै. इसके बावजूद, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्हें खुद से अतिक्रमण हटाने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है. हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा तय कर दी है​. नगर निगम एक हफ्ते के भीतर सभी 72 कब्जेदारों को दोबारा व्यक्तिगत नोटिस जारी करेगा. यदि कोई कब्जेदार नोटिस लेने से इंकार करता है, तो उसके स्थल पर नोटिस चस्पा किया जाएगा और इसकी सूचना एक प्रमुख हिंदी व एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाएगी.