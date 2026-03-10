ETV Bharat / state

अफीम की खेती करने वाले भाजपा नेता के भाई की दुकान जमींदोज, तहसीलदार की मौजूदगी में चला बुलडोजर

आरोपी बृजेश ताम्रकार ने अवैध तरीके से दुकान सालों पहले खड़ी की थी. शिकायत के बाद भी नहीं हो रही थी कार्रवाई, अब जागा प्रशासन.

BULLDOZER ACTION ON OPIUM MATTER
ग्राम समोदा में प्रशासन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 3:41 PM IST

दुर्ग: जिला प्रशासन दुर्ग ने समोदा गांव में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए, पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के भाई बृजेश ताम्रकार के अवैध दुकान को जमींदोज कर दिया. सुबह होते ही बुलडोजर समोदा गांव पहुंच गई. जैसे ही तहसीलदार क्षमा यदु मौके पर पहुंचीं, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया. देखते ही देखते पूर्व बीजेपी नेता के भाई की दुकान को ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा.

अफीम की खेती करने वाले बीजेपी नेता के भाई की अवैध दुकान जमींदोज

दुर्ग तहसीलदार क्षमा यदु ने कहा, ''ग्राम समोदा की शासकीय भूमि खसरा नंबर 778, लगभग 32 डिसमिल जमीन पर बृजेश ताम्रकार द्वारा पिछले करीब 10 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा था. आरोपी ने जमीन पर कब्जा कर वहां पर दुकान खोल रखे थे, जिसे आज हमने जमींदोज कर दिया है. तहसीलदार ने बताया कि इस मामले में तहसील न्यायालय से पहले ही बेदखली का आदेश जारी हो चुका था, लेकिन लंबे समय तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया. ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा भी लगातार इस अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन को दी जा रही थी. जिला प्रशासन द्वारा बेदखली वारंट जारी होने के बाद आखिरकार आज राजस्व अमले ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाते हुए दुकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.''

आरोपी के भाई की अवैध दुकान जमींदोज (ETV Bharat)

कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रही पुलिस

नगर निगम की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बने, इसके लिए पुलिस फोर्स को भी मौके पर बुलाया गया. अवैध दुकान को जब तोड़ा जा रहा था तब बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे. लेकिन किसी ने भी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश नहीं की.

आरोपी के भाई की अवैध दुकान जमींदोज (ETV Bharat)
आरोपी के भाई की अवैध दुकान जमींदोज (ETV Bharat)
आरोपी के भाई की अवैध दुकान जमींदोज (ETV Bharat)
आरोपी के भाई की अवैध दुकान जमींदोज (ETV Bharat)

जानिए, क्यों चर्चा में है समोदा गांव

दरअसल, बीते दिनों समोदा गांव के बच्चे खेलते-खेलते एक खेत में पहुंच गए. खेत में उनको अजीब तरह के फल और फूल लहलहाते हुए मिले. बच्चे वो फल और फूल गांव लेकर दूसरे लोगों को दिखाने के लिए ले आए. गांव के बुजुर्गों ने जब वो फल और फूल देखे तो बताया कि ये तो अफीम के फल और फूल हैं. तब बच्चों ने बताया कि ये गांव के बाहर एक खेत में जिसमे से वो लेकर आए हैं. इसके बाद लोग उस खेत तक पहुंचे. मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर ये मुद्दा विधानसभा में उठा. आनन फानन में अफीम की खेती करने के आरोप में बीजेपी नेता को पार्टी ने निलंबित कर दिया. पार्टी ने कहा कि जो भी इस तरह के आरोपी हैं उनपर कानून अपने तरीके से कार्रवाई करेगा.

GRAM SAMODA
DURG
DURG TEHSILDAR KSHAMA YADU
BJP LEADER VINAYAK TAMRAKAR
संपादक की पसंद

