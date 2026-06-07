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संभल : सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद ध्वस्त, दो दिन तक चला बुलडोजर

तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद करीब 120 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है.

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संभल : सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 7:22 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 7:35 PM IST

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संभल : नखासा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है. मस्जिद के आगे के हिस्से और 55 फीट ऊंची मीनार को क्रेन से खींचकर तोड़ गिया गया है. दो दिन तक जारी इस कार्रवाई में अब तक 70 फीसदी हिस्सा ध्वस्त किया जा चुका है.

संभल : सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, यह मामला थाना नखासा क्षेत्र के कसेरआ गांव का है, जहां सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद को हटाने का कार्य प्रशासन की टीम कर रही है. शनिवार से जारी इस कार्रवाई में आज यानी रविवार को बुलडोजर के जरिए मस्जिद के आगे के हिस्से के पिलरों को गिरा दिया गया. इसके अलावा क्रेन से खींचकर 55 फीट ऊंची मीनार को भी ढहा दिया गया है.

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सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने कहा कि गांव में एक ही मस्जिद है. इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, तोड़ा न जाए. हमें मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल से कोई आपत्ति नहीं है. प्रशासन के मुताबिक, तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद करीब 120 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. पूरी मस्जिद को जमींदोज किया जाएगा. इलाके में पांच थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं.

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सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि मुस्तफा कादरी मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और यहां जो मस्जिद का मलबा है, उसे डंपर द्वारा किसी अन्य जगह पर एकत्रित किया जाएगा.

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सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)

सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

इस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों और मजारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. हाल ही में हुई मस्जिद ध्वस्तीकरण की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गलत आदेश के आधार पर कार्रवाई की है और संबंधित अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला लिया है.

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Last Updated : June 7, 2026 at 7:35 PM IST

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