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अवैध प्लॉटिंग के खेल पर धमतरी जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, ईटीवी भारत की खबर का असर

आरोप है कि जमीन पर कब्जा कर जमीन का डायवर्सन कर दिया, जिससे जमीन का पूरा स्वरुप बदल गया.

Bulldozers run on illegal plots
मुजगहन खार क्षेत्र में बुलडोजर चला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 8:29 PM IST

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धमतरी: अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजगहन खार क्षेत्र में बुलडोजर चलाया है. ईटीवी भारत की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला, जहां लगातार प्रकाशित खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया और खेतों में की जा रही अवैध प्लॉटिंग की तैयारियों को ध्वस्त कर दिया.

प्रशासन का चला बुलडोजर

जानकारी के अनुसार, मुजगहन खार (हटकेशर) इलाके में भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि को अवैध रूप से प्लॉटिंग के लिए तैयार किया जा रहा था. खेतों के बीच शासकीय नहर में मुरुम डालकर सड़क बना दी गई थी, वहीं नहर किनारे कई एकड़ जमीन पर मुरुम डालकर प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी. मामले को लेकर लगातार खबरें सामने आने और ईटीवी भारत की खबर का असर पड़ने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई की.

मुजगहन खार क्षेत्र में बुलडोजर चला (ETV Bharat)

दरअसल, कुछ दिनों पहले स्थानीय विधायक ओंकार साहू ने भी मौके का निरीक्षण किया था और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की थी. निरीक्षण के बाद प्रशासन ने संबंधित जमीन मालिक को नोटिस जारी किया था. नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और अवैध निर्माण की तैयारियों को हटाया गया.

राजस्व विभाग ने दिखाई सख्ती

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग ने मौके से डाली गई मुरुम को जब्त किया. प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शासकीय भूमि, नहर और कृषि भूमि का स्वरूप बदलकर की जा रही अवैध प्लॉटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आपको बता दें कि ईटीवी भारत की टीम ने अवैध प्लॉटिंग को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई. अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग पर अब नियमित निगरानी रखी जा रही है.

कलेक्टर ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने जिले में बढ़ती अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों को देखते हुए एक विशेष समिति का गठन किया है. इस समिति के अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर हैं, जबकि राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है. समिति का उद्देश्य अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाना और दोषियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप की स्थिति है. वहीं स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कृषि भूमि और शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके.

बिना डायवर्सन कराए भूमि का स्वरुप बदला

नायब तहसीलदार ने कहा, कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है. अवैध सड़क निर्माण को ध्वस्त कर निर्माण सामग्री जब्त की गई है. जांच के दौरान सामने आया कि तुषार राजपुरिया, संजय दास और समीर कुकरेजा द्वारा ग्राम हटकेशर में स्थित अपनी कृषि भूमि (खसरा नंबर 126/1, 126/2 एवं 126/3) पर बिना डायवर्सन कराए मुरूम डालकर भूमि का स्वरूप बदला जा रहा था और अवैध विकास कार्य किए जा रहे थे. इसी तरह ओजस सिन्हा द्वारा खसरा नंबर 774 एवं 775 की भूमि पर बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ले-आउट स्वीकृति और बिना डायवर्सन के सड़क निर्माण कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी. वहीं सीमा हरदेल द्वारा खसरा नंबर 77 की भूमि पर किए गए अवैध सड़क निर्माण और प्लॉटिंग के मामले में भी कार्रवाई की गई है.

तहसीलदार ने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस जारी कर कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पालन नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई. संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से अवैध रूप से बनाए गए मार्ग को ध्वस्त किया और उपयोग में लाई गई मुरूम सहित अन्य सामग्री को जब्त कर लिया. साथ ही संबंधित व्यक्तियों को बिना अनुमति प्लॉटिंग न करने की सख्त चेतावनी दी गई है.

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