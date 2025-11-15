ETV Bharat / state

लक्सर में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, 2 नोटिस का नहीं दिया था जवाब

लक्सर: उत्तराखंड में अवैध मजारों पर कार्रवाई जारी है. हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील में धामी सरकार ने अवैध मजार पर बड़ा एक्शन लिया है. यहां ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया गया है. एसडीएम सौरभ असवाल की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई. इसके बाद अवैध मजार ध्वस्त की गई है.

लक्सर में अवैध मजार हटाई गई: हरिद्वार जिले में लक्सर के नहेंदपुर सुठारी गांव में शनिवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. सरकारी भूमि पर बनी मजार को अतिक्रमण की श्रेणी में पाते हुए ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, कलियर और पथरी थानों की पुलिस फोर्स तथा आईआरबी (Indian Reserve Battalion) के जवानों को बड़े स्तर पर तैनात किया गया. पूरे ऑपरेशन को प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंजाम दिया.

प्रशासन के नोटिस का नहीं दिया था जवाब: जानकारी के अनुसार, सरकारी भूमि पर बनी इस मजार को लेकर प्रशासन की ओर से दो बार नोटिस जारी किए गए थे. नोटिस में संबंधित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा निर्माण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था. लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया.

सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई गई थी अवैध मजार: शनिवार सुबह एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल, नायब तहसीलदार मधुकर जैन तहसील प्रशासन, राजस्व टीम और पुलिस बल गांव में पहुंचे. सुरक्षा घेरा बनाने के बाद जेसीबी की मदद से मजार को ध्वस्त किया गया. कार्रवाई को देखते ही क्षेत्र के लोगों में हलचल मच गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते कोई विरोध या हंगामा नहीं हुआ.