Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

लक्सर में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, 2 नोटिस का नहीं दिया था जवाब

लक्सर के नहेंदपुर सुठारी गांव में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, सरकारी भूमि पर बनी मजार को अतिक्रमण की श्रेणी में पाते हुए ध्वस्त किया

BULLDOZER ON ILLEGAL MAZAR LAKSAR
लक्सर में अवैध मजार हटाई गई (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: उत्तराखंड में अवैध मजारों पर कार्रवाई जारी है. हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील में धामी सरकार ने अवैध मजार पर बड़ा एक्शन लिया है. यहां ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया गया है. एसडीएम सौरभ असवाल की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई. इसके बाद अवैध मजार ध्वस्त की गई है.

लक्सर में अवैध मजार हटाई गई: हरिद्वार जिले में लक्सर के नहेंदपुर सुठारी गांव में शनिवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. सरकारी भूमि पर बनी मजार को अतिक्रमण की श्रेणी में पाते हुए ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, कलियर और पथरी थानों की पुलिस फोर्स तथा आईआरबी (Indian Reserve Battalion) के जवानों को बड़े स्तर पर तैनात किया गया. पूरे ऑपरेशन को प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंजाम दिया.

प्रशासन के नोटिस का नहीं दिया था जवाब: जानकारी के अनुसार, सरकारी भूमि पर बनी इस मजार को लेकर प्रशासन की ओर से दो बार नोटिस जारी किए गए थे. नोटिस में संबंधित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा निर्माण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था. लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया.

सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई गई थी अवैध मजार: शनिवार सुबह एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल, नायब तहसीलदार मधुकर जैन तहसील प्रशासन, राजस्व टीम और पुलिस बल गांव में पहुंचे. सुरक्षा घेरा बनाने के बाद जेसीबी की मदद से मजार को ध्वस्त किया गया. कार्रवाई को देखते ही क्षेत्र के लोगों में हलचल मच गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते कोई विरोध या हंगामा नहीं हुआ.

एसपी देहात ने कहा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि-

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया गया. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है. ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी, हरिद्वार देहात-

एसडीएम ने कहा राजस्व विभाग के कब्जे में रहेगी जमीन: एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल ने कहा कि-

राजस्व अभिलेखों की जांच में यह भूमि सरकारी पाई गई. दो बार नोटिस देने के बाद भी कोई पक्ष सामने नहीं आया. इसके बाद कार्रवाई की गई. सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराकर राजस्व विभाग अपने अधिकार में सुरक्षित करेगा.
-सौरभ असवाल, एसडीएम, लक्सर-

अवैध निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई: अवैध मजार तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. हालांकि पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखते हुए कार्रवाई को बिना किसी बाधा के पूरा कराया. मौके पर महिला पुलिस बल भी तैनात रहा. प्रशासन की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा अब नहीं चलेगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

HARIDWAR ILLEGAL MAZAR
HARIDWAR ANTI ENCROACHMENT DRIVE
लक्सर अवैध मजार ध्वस्त
हरिद्वार सरकारी जमीन पर मजार
BULLDOZER ON ILLEGAL MAZAR LAKSAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.