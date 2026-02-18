ETV Bharat / state

‎बूंदी: सोनू सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरमान के अवैध मकान पर चलाया बुलडोजर

प्रशासन का कहना था कि आरोपी के पिता ने यह मकान अवैध रूप से बनाया था, जिसे नोटिस के बाद तोड़ा गया है.

Illegal house of main accused Armaan demolished
मुख्य आरोपी अरमान को गिराया अवैध मकान (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र में सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरमान मालिक उर्फ अरमान मोहम्मद का अवैध निर्माण बुधवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. कड़ी सुरक्षा के बीच डाबी के बुधपुरा स्थित आरोपी के मकान को गिराया गया. प्रशासन का कहना था कि आरोपी के पिता ने यह मकान अवैध रूप से बनाया था, जिसे नोटिस के बाद तोड़ा गया है. इस दौरान तालेड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजेश टेलर एवं तहसीलदार मौजूद थे. सोनू सिंह हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था.

‎रंजिश में हत्या की: ‎‎डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त 2025 की रात हुए इस नृशंस हत्याकांड की जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी अरमान मोहम्मद सोनू सिंह से रंजिश रखता था. इसके चलते तीन साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. करीब तीन महीने पहले अरमान ने कोटा निवासी आकाश उर्फ गोल्डी, आशीष उर्फ आशु राठौर और अनिल मीणा से संपर्क किया. एक लाख रुपए में सोनू की हत्या की सुपारी दी. 50 हजार रुपए पहले और 50 हजार वारदात के बाद देना तय हुआ.

पढ़ें:बूंदी : पिता की लट्ठ मारकर हत्या का आरोपी बेटा 24 घंटे में गिरफ्तार

‎जन्मदिन पार्टी का बहाना: ‎‎जांच में खुलासा हुआ था कि 4 अगस्त को अरमान ने दोस्त के जन्मदिन पार्टी का बहाना बनाकर तीनों सुपारी किलर को डाबी बुलाया. कराड़ा के पराणा के खाली स्टॉक यार्ड को वारदात के लिए चुना. तीनों आरोपी पहले से छिपकर बैठे, जैसे ही सोनू पहुंचा, गोल्डी और आशु ने चाकुओं से हमला कर दिया. अरमान ने गले पर चाकू से वार किया. खून से लथपथ सोनू को छोड़कर भाग गए.

हत्या से क्षेत्र में फैला था आक्रोश: मृतक के बड़े भाई भंवर सिंह ने डाबी थाने में रिपोर्ट दी कि सोनू धोरेला के श्रीदेव धर्मकांटे पर काम करता था और डाबी में किराए से रहता था. 4 अगस्त की रात सोनू की पत्नी ने फोन बंद आने की जानकारी दी. परिजन तलाशते हुए कराड़ा के पराणा गांव पहुंचे. वहां यार्ड में सोनू खून से लथपथ मिला. तत्काल अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया. हत्याकांड से क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था. करणी सेना के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने डाबी के पास नेशनल हाईवे-27 पर शव रखकर प्रदर्शन किया. करीब चार घंटे तक चक्काजाम रहा था. पुलिस ने इस मामले में आकाश उर्फ गोल्डी (23), आशीष उर्फ आशु राठौर (18), अनिल मीणा (18) और मुख्य आरोपी अरमान मोहम्मद (25) को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया. इन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया. पूछताछ में आरोपियों ने साजिश कबूल ली. हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया.

पढ़ें:नशे में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, पारिवारिक विवाद में सिर पर लट्ठ से किया वार

TAGGED:

HOUSE OF MAIN ACCUSED DEMOLISHED
ARMAAN IS ACCUSED IN MURDER CASE
HOUSE DEMOLISHED AMID SECURITY
सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड
SONU SINGH HADA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.