लखनऊ में फिर गरजा बुलडोजर, LDA ने नैमिष नगर और काकोरी की कार्रवाई, 80 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
एलडीए के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-4 एवं जोन-3 की टीम ने की कार्रवाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : April 19, 2026 at 10:53 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में अवैध प्लटिंग पर एलडीए की कार्रवाई लगातार जारी है. शनिवार को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नैमिष नगर योजना में अभियान चलाया. इस दौरान करीब 50 बीघा में विकसित की जा रही 07 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया. वहीं, काकोरी में भी 30 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई. 02 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये गए हैं. एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर ये कार्रवाई प्रवर्तन जोन-3 एवं जोन-4 की टीम ने की.
नैमिष नगर में 7 अवैध प्लाटिंग जमींदोज
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि सीतापुर रोड पर नैमिष नगर योजना लांच की जानी है. जिसके लिए किसानों से सहमति के आधार पर भूमि खरीदी जा रही है. योजना में निजी विकासकर्ताओं की ओर से गलत तरीके से विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस क्रम में शनिवार को ग्राम सैदापुर, कमलापुर, फर्रूखाबाद, भौली में एक्शन लिया है.
इस दौरान गंगाराम, राम नरेश, जितेन्द्र वर्मा, वंशराज यादव, मेंहदी हसन, मोहम्मद इमरान बेग, रामेश्वर यादव और अन्य द्वारा लगभग 50 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही 07 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.
काकोरी में 30 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि काकोरी के ग्राम-शिवरी में शनिवार को अभियान चलाया गया. इस दौरान सोनू सम्राट, गणेश, मुलायम सिंह, राजू, राहुल कुमार व अन्य द्वारा लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही 05 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.इसके अलावा काकोरी के ग्राम-बेहटा में बृजेश पाल और लालू यादव की ओर से बना जा रहे 02 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये गये.
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