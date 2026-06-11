बनारस की दालमंडी के 12 मकानों पर चला बुलडोजर; 56 करोड़ दिया जा चुका है मुआवजा, जून तक पूरा हो जाएगा ध्वस्तीकरण का काम
पीडब्ल्यूडी अभियंता केके सिंह ने बताया कि अब तक कुल 132 भवनों पर कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 4:23 PM IST
वाराणसी : जिले में दालमंडी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चल रही है. गुरुवार को 12 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. इसके साथ ही दालमंडी में अब तक कुल 132 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.
'56 करोड़ का मुआवजा दिया गया' : पीडब्ल्यूडी अभियंता केके सिंह ने बताया कि अब तक कुल 132 भवनों पर कार्रवाई की गई है. लगभग 56 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री की कार्रवाई बढ़ रही है. अब तक 100 से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है. उन्होंने बताया कि सभी मकान के मामले निस्तारित हैं, सभी की डेट आ गई है. अभी करीब 23 जर्जर मकानों पर कार्रवाई की गई है.
'आठ जर्जर भवनों पर कार्रवाई' : उन्होंने बताया कि अब तक सात से आठ जर्जर भवनों पर कार्रवाई की गई है, बाकी सभी मकान रजिस्ट्री वाले हैं. उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों के मामले में क्षतिपूर्ति दी जा रही है. उन्होंने बताया कि छह धार्मिक स्थल हैं. मुतवल्ली से लगातार प्रशासन बात कर रहा है. एक सप्ताह में इसका निर्णय आ जाएगा. उन्होंने बताया कि उम्मीद जताई जा रही है कि एक सप्ताह में इसका निर्णय आ जाएगा. जून तक ध्वस्तीकरण का काम पूरा होने की उम्मीद है.
215 करोड़ का है प्रोजेक्ट : बताते चलें कि दाल मंडी प्रोजेक्ट लगभग 215 करोड़ का है. इसके तहत 181 भवनों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है. यहां लगभग 650 मीटर लंबी सड़क तैयार होगी, जिसकी चौड़ाई 60 फीट होगी. इसमें 30 फीट की सड़क होगी. 15 फीट के दोनों तरफ फुटपाथ तैयार किए जाएंगे.
इसे तैयार करने का उद्देश्य बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचाने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर एक अलग रास्ता तैयार करना है. इससे कि सुगमता से हर श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच सके. इसके साथ यहां पर टूरिस्ट कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा. स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने की भी मंशा है, जिसमें हथकरघा हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा.
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