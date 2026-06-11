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बनारस की दालमंडी के 12 मकानों पर चला बुलडोजर; 56 करोड़ दिया जा चुका है मुआवजा, जून तक पूरा हो जाएगा ध्वस्तीकरण का काम

दालमंडी में बुलडोजर एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )