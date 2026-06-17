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अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई: मंदिर, मस्जिद और मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर; गांव में भारी पुलिस बल तैनात

सदर तहसील के अंगीठी गांव में तालाब की जमीन पर किया गया था अतिक्रमण

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आगरा में मंदिर, मस्जिद और मजार पर चला बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 6:20 PM IST

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आगरा : बिचपुरी ब्लॉक अंतर्गत अंगूठी गांव में बुधवार को जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने जेसीबी और बुलडोजर की मदद से तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मंदिर, मस्जिद और मजार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इस बड़े अभियान के बाद प्रशासन ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है.

आगरा में मंदिर, मस्जिद और मजार पर चला बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat)

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कई थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर तैनात रही. इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पीएसी के साथ गांव में पैदल मार्च भी किया.

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अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सदर तहसील के गांव अंगीठी में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण का यह मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) में पहुंच गया था. एनजीटी की मुख्य पीठ के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार न्यायालय ने 9 जून को बेदखली का आदेश पारित किया था. जिस पर जिला प्रशासन ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई की है.

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अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)

सदर तहसील के उप जिलाधिकारी सचिन राजपूत ने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में, न्यायालय के निर्देशानुसार तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है. यह पूरी कार्रवाई पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. फिलहाल गांव और आसपास के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एडीसीपी हिमांशु गौरव, एसीपी इमरान अहमद, एसीपी रामप्रवेश गुप्ता समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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