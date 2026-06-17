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अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई: मंदिर, मस्जिद और मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर; गांव में भारी पुलिस बल तैनात

आगरा में मंदिर, मस्जिद और मजार पर चला बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat )