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बहराइच में जिला प्रशासन का एक्शन; सरकारी भूमि पर बने मदरसे, दुकानों-मकान पर चला बुलडोजर

मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात, नोटिस के बाद भी खाली नहीं की जमीन

बहराइच में मदरसे पर चला बुलडोजर.
बहराइच में मदरसे पर चला बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 8:27 PM IST

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बहराइच: जिले के हुजूरपुर इलाके में शुक्रवार को सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है. कार्रवाई की जद में मदरसा सहित दर्जनों दुकानें और मकान आए हैं. तहसील प्रशासन के मुताबिक, जमीन पर बहुत पहले से पक्का निर्माण कर लिया गया था. कब्जा करने वालों को नोटिस भी जारी की किया गया, लेकिन जमीन खाली नहीं की गई. इस पर राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई की गई.

बहराइच में मदरसे पर चला बुलडोजर. (Video Credit; ETV Bharat)

एसडीएम पयागपुर अश्वनी पांडे के मुताबिक, हुजूरपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में सरकारी बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवा लिया गया था. जिस पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए आदेश दिए गए थे. नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा. अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई.

कार्रवाई के दौरान एक मदरसा, एक दर्जन दुकानें व मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन के मुताबिक, इलाके में कई और जगह भी अतिक्रमण की शिकायतें हैं, इसकी भी जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा रही. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा. बता दें कि, हाल के दिनों में इंडो-नेपाल बार्डर से जुड़े इलाकों में भी अतिक्रमण हटाने के लिए कई कार्रवाईयों को अंजाम दिया गया है.

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