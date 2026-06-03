बिहार में सड़कों पर उतरा प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण हटाओ अभियान से दुकानदारों में मचा हड़कंप
अभियान का नेतृत्व मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने किया. कार्रवाई को दौरान पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. पढ़ें खबर
Published : June 3, 2026 at 9:03 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर स्थित रामगढ़ नगर बाजार में बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर सड़क पर उतरते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया.
बाजार में अफरा-तफरी: प्रशासन की इस कार्रवाई को दौरान पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. नुकसान के डर से कई दुकानदार स्वयं ही अपना सामान हटाते नजर आए, ताकि किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़ें.
एसडीएम के नेतृत्व मे अभियान: अभियान का नेतृत्व मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने किया. उनके साथ डीसीएलआर कमलकांत द्विवेदी, रामगढ़ थानाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, नगर कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और नगर प्रशासन की टीम मौजूद रही. नगर पंचायत का बुलडोजर बाजार की सड़कों पर लगातार चलता रहा और जहां-जहां अतिक्रमण मिला, वहां कार्रवाई की गई.
यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना: प्रशासन ने केवल अतिक्रमण हटाने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर तीन बसों से जुर्माना भी वसूला.एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने कहा कि यह अभियान वरीय अधिकारियों के निर्देश पर चलाया गया है और सार्वजनिक सड़कों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
"जिले भर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, वरिय अधिकारियों के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया जा रहा है. सार्वजनिक सड़कों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." - रत्ना प्रियदर्शनी, एसडीएम
जिले भर में अतिक्रमण: हालांकि अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह कार्रवाई स्थायी समाधान साबित होगी, या फिर कुछ दिनों बाद रामगढ़ बाजार की सड़कें दोबारा अतिक्रमण की गिरफ्त में आ जाएंगी. गौरतलब है कि अतिक्रमण की समस्या रामगढ़ ही नहीं पूरे जिले में यही हाल है.
प्रशासन की कार्रवाई बेअसर: भभुआ मुख्यालय में भी जगह-जगह अतिक्रमण देखा जा सकता है. यहां ठेले और छोटे दुकानों की वजह से सड़क पर जाम लग जाता है. जिला प्रशासन कार्रवाई तो करता है पर दुकानदार फिर से अपने पांव जमा लेते हैं. अब देखना होगा कि कैमूर जिले को अतिक्रमण से कब तक मुक्ति मिलती है.
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