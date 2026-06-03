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सरकारी जमीन और सड़कों पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं! कटिहार में गरजा बुलडोजर

कटिहार: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार एक्शन मोड में है और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में कटिहार शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है. बुधवार को शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल मिर्चाईबारी में नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर गरजा और अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई.

कटिहार में चला पीला पंजा: प्रथम चरण में मनिहारी मोड़ से अंबेदकर चौक तक 200 मीटर तक बुलडोजर चलाया गया. 200 मीटर तक के दायरे में एक्शन लिया गया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाए गए इस अभियान के दौरान सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया. अचानक शुरू हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

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कई अवैध निर्माण ध्वस्त: बुलडोजर और निगम की टीम को देखते ही कई दुकानदार और अतिक्रमणकारी अपना सामान हटाने में जुट गए, जबकि प्रशासन ने एक-एक कर अवैध ढांचों को हटाना शुरू कर दिया. कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

संकरी हो रही थी सड़कें: नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि मिर्चाईबारी क्षेत्र में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. सड़कें संकरी होती जा रही थीं और जाम की समस्या लगातार बढ़ रही थी.

"संबंधित लोगों को पूर्व में नोटिस और चेतावनी दी गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण प्रशासन को बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी."- संतोष कुमार, नगर आयुक्त