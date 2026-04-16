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वाराणसी में 41 मकानों पर चला बुलडोजर, ट्रैफिक में बाधा बन रहे 100 घरों को PWD ने दी नोटिस

PWD के अधिशासी अभियंता के के सिंह ने बताया कि, कुल 100 मकानों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. गुरुवार को 41 मकानों के अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं. वाराणसी में सुगम यातायात के लिए यूपी सरकार ने इस 197 करोड़ की योजना पास की है, जिसके अंतर्गत मोहनसराय से बौलिया तक 6 लेन सड़क बन चुकी है. उसके बाद सड़क चौड़ीकरण करने की शुरुआत आज से की गई है. अधिकारियों का कहना है कि टूट रहे मकानों को एक साल पहले ही नोटिस दे दी गई थी, लेकिन मकान मालिकों की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया.

वाराणसी: बनारस में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए PWD का अतिक्रमण हटाओ दस्ता गुरुवार को सड़क पर उतरा. मोहनसराय से लेकर मुगलसराय तक चौड़ीकरण का कार्य में बाधा बन रहे 41 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. इसकी शुरुआत बौलिया और लहरतारा मार्ग से की गई है. मोहनसराय में सिक्स लेन सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ाते हुए PWD और वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम बौकिया मार्ग पहुंचीं, जहां लाल निशान लगे हुए मकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी गई. कुल 100 मकान को नोटिस दी गयी थी, जिसमें से 41 मकान तोड़े जा रहे हैं.

प्रशासन पर समय न देने का आरोप

स्थानीय निवासी सुमित अग्रवाल ने बताया कि हमारे भाई की स्टेशनरी की दुकान है. कई बार नापने का काम किया गया था, जिसमें नाप बढ़ा-घटा था. बुधवार शाम को अचानक से बताया कि जो अंतिम नापी हुई है, उसी को अंतिम माना जाएगा और गुरुवार तक आप लोग इसको हटा लें. हम लोग प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए. गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन तानाशाही कर रहा है. मेरी पूरी दुकान गिरा दी गई है. स्थानीय निवासी विनोद अग्रवाल ने बताया कि, हम लोगों को अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था. हम यहां करीब साल 1935 से रह रहे हैं.



41 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई

वहीं, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया हम लोगों का काम पिछले कई महीनों से रुका हुआ था. पीछे से 6 लेन बनती हुई सड़क आ रही है. इधर 4 लेन बन चुकी है. यह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, जिसे तोड़ने की कार्रवाई चल रही है. एक ओर लगभग 25 मकान हैं और दूसरी ओर लगभग 20 मकान होंगे. आज ही ये कार्रवाई खत्म कर दी जाएगी. कुल 41 मकानों पर कार्रवाई होनी है.



31 किलोमीटर लंबी 6 लेन की सड़क का निर्माण

बता दें कि, यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए वाराणसी की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है. इसी क्रम में मोहनसराय बाईपास से मुगलसराय तक 31 किलोमीटर लंबी 06 लेन की सड़क का निर्माण किया जा रहा है. मोहनसराय बाईपास से बौलिया तिराहा तक ये सड़क बनाई जा चुकी है. अब सड़क का आगे का निर्माण वाराणसी शहर के अंदर किए जाने का काम हो रहा है. यह सड़क कैंट स्टेशन, राजघाट, पड़ाव चौराहा होते हुए मुगलसराय तक बनाई जाएगी. इस सड़क को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 197.40 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

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