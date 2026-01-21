ETV Bharat / state

बहराइच में गरजा बुलडोजर; सरकारी जमीन पर बने 16 मकान जमींदोज

बहराइच: जिले में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई का जा रही है. इसी क्रम में इंडो-नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व एसएसबी के जवान मौजूद रहे. एसडीएम ने बताया कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जिले के नानपारा तहसील इलाके के इमामनगर गड़रहवा ग्राम में 16 लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवा लिया था. जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई थीं. तहसील प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर तहसील प्रशासन पुलिस व एसएसबी जवानों के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. वहां अवैध रूप से बनाए गए सभी 16 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया.