बहराइच में गरजा बुलडोजर; सरकारी जमीन पर बने 16 मकान जमींदोज

नानपारा तहसील इलाके के इमामनगर गड़रहवा ग्राम में अवैध निर्माण पर एक्शन.

16 मकानों पर गरजा बुलडोजर
16 मकानों पर गरजा बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 7:37 AM IST

बहराइच: जिले में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई का जा रही है. इसी क्रम में इंडो-नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व एसएसबी के जवान मौजूद रहे. एसडीएम ने बताया कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जिले के नानपारा तहसील इलाके के इमामनगर गड़रहवा ग्राम में 16 लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवा लिया था. जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई थीं. तहसील प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर तहसील प्रशासन पुलिस व एसएसबी जवानों के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. वहां अवैध रूप से बनाए गए सभी 16 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया.

16 मकानों पर गरजा बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat)

एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने बताया कि लगातार अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी. जांच करवाई गई तो पता चला कि राजस्व अभिलेखों में जमीन तालाब के नाम दर्ज है. इसके बाद सभी को नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया. जिसके बाद मंगलवार को यह कार्रवाई की गई.

एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि, तालाब, चक रोड पर अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

