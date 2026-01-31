ETV Bharat / state

कानपुर में 11 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, केडीए ने की कार्रवाई

कानपुर: शहर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं. यह कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही. केडीए में ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि 11 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया है. इसके अलावा 7000 वर्गमीटर जमीन पर बने अवैध परिसर को सील किया गया है.

लोग नक्शा नहीं दिखा पाए: केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप ने बताया कि कटरी ख्योरा में संजय, तुलसीराम और अन्य की 11 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है. इसके अलावा प्रतापपुर हरि में किशोर प्रधान और अन्य की 3500 वर्ग मीटर और रोहित यादव, जितेंद्र पाल, हरिओम पांडेय, बृजेश कुमार, दिनेश कुमार और अन्य की 2500 वर्गमीटर और ओम पांडेय, रोहित मिश्रा व अन्य की 1000 वर्गमीटर जमीन पर बने अवैध निर्माण को सील किया गया है. केडीए के ओएसडी ने कहा ये सभी लोग नक्शा नहीं दिखा पाए.

केडीए के वीसी बोले- लाएंगे आवासीय योजनाएं: केडीए के वीसी बोले मदन सिंह ने बताया कि आमजन की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जोन एक में जगह-जगह अवैध प्लॉटिंग हुई है. जब केडीए अफसरों ने इसका सर्वे किया, तो ये हकीकत निकली. ऐसे में अभियान चलाकर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. अब जब ये जमीने कब्जामुक्त होंगी, तो यहां पर आमजन के लिए आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी.