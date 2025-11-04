ETV Bharat / state

सहारनपुर की इंदिरा कॉलोनी पर 3 दिन बाद चलेगा बुलडोजर; 380 मकान, मंदिर और 4 मस्जिद होंगे ध्वस्त

सहारनपुर सिंचाई विभाग की जमीन पर बने हैं 450 मकान, 70 परिवार कोर्ट ले चुके हैं स्टे, प्रशासन के अल्टीमेटम से कॉलोनीवासी चिंतित.

Etv Bharat
सहारनपुर के बेहट की इंदिरा कॉलोनी में कार्रवाई करती प्रशासन की टीम. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 2:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई की रफ्तार बढ़ गई. अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ में 35 साल पुराने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया था. इसके अलावा लखनऊ, बरेली, बनारस, संभल समेत प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. अब सहारनपुर की एक कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन लगा है. इससे सहारनपुर के बेहट की इंदिरा कॉलोनी में अफरातफरी का माहौल है.

ये भी पढ़ेंः मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन; आज भी कार्रवाई जारी, 31 अन्य भवन भी गिराए जाएंगे

कॉलोनी में करीब 450 मकान, एक मंदिर और 4 मस्जिद हैं. सिंचाई विभाग ने इन सभी को अवैध घोषित कर दिया है. साथ ही घरों को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है. घरों पर क्रॉस के निशान लगा दिए हैं. हालांकि, 70 परिवारों ने हाइकोर्ट से स्टे ले लिया है, जिससे उन परिवारों को थोड़ी राहत मिली है. लेकिन, बाकी घरों को प्रशासन ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है. जिससे कॉलोनीवासी चिंतित हैं.

सहारनपुर के बेहट की इंदिरा कॉलोनी में कार्रवाई करती प्रशासन की टीम. (Video Credit; ETV Bharat)

ये भी पढ़ेंः बनारस की दाल मंडी; बुलडोजर चलने से पहले बेसमेंट दुकानों पर आफत, VDA जल्द करेगा सील

सिंचाई विभाग और प्रशानिक अधिकारी सोमवार की शाम इंदिरा कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को कॉलोनी खाली करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया. कॉलोनी के जिम्मेदार लोगों ने अदालती आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की. इस पर अधिकारियों ने इनको राहत देते हुए बाकी मकानों पर निशान लगाना शुरू कर दिया.

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण जोशिया, डीआरओ विशेष सैनी, सहायक अभियंता पूजा सैनी, जेई अशोक कुमार, जिला मजिस्ट्रेट तौफीक और पूरा राजस्व अमला पुलिस बल के साथ सोमवार को बेहट पहुंचा था. प्रशासनिक टीम ने लाउड स्पीकर से अनाउंस किया कि सभी लोग 3 दिन के भीतर इंदिरा कॉलोनी और सिंचाई विभाग की जमीन पर बने मकानों को खाली कर दें.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ में गरजा LDA का बुलडोजर; 100 बीघा की 9 अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त

चेतावनी दी गई कि अगर 3 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगा. इस बीच कॉलोनी के पदाधिकारियों, जिनमें शौकत, सरफराज खान गुड्डू, अतहर पीरजी, हाजी फरहाद ने अधिकारियों को अदालत के स्टे ऑर्डर की एक प्रति दिखाई और कार्रवाई रोकने का आग्रह किया. अधिकारियों ने स्टे वाले मकानों को छोड़कर बाकी पर निशान लगाने का काम जारी रखा.

ये भी पढ़ेंः बरेली में बुलडोजर एक्शन; 50 अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया, जेई बोले- कार्रवाई जारी रहेगी

एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए. चूंकि सपा विधायक उमर अली खान बाहर थे, इसलिए उनके प्रतिनिधि फैजान फैज पहुंचे और अधिकारियों से बात की. मुकदमा दायर करने और स्टे लाने वाले सरफराज खान का दावा है कि यह जमीन खसरा संख्या 729 में स्थित सिंचाई विभाग की है जो खाली पड़ी हुई है. उनके पास उस जमीन के दस्तावेज भी थे, जहां कॉलोनी वासी रहते हैं. लेकिन, दस्तावेज 1999 की बाढ़ में नष्ट हो गए.

ये भी पढ़ेंः संभल में गरजा बुलडोजर; 28 करोड़ की 27 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, फसल बर्बाद होते देख रोए किसान

उप राजस्व अधिकारी विशेष सैनी का कहना है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को पहले नोटिस दिए गए थे और मुकदमे दायर किए गए थे. इसके बाद 70 लोगों ने कोर्ट जाकर स्टे ले लिया था. 70 घरों को छोड़कर बाकी घरों को चिह्नित किया गया है और तीन दिन के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. बिजली कनेक्शन काटने और पानी की सप्लाई बंद करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भी भेज दिए गए हैं.

ये भी पढ़ेंः प्रयागराज में बंधक बनाकर किशोरी से गैंगरेप और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी के ढाबे पर चला बुलडोजर

TAGGED:

SAHARANPUR BULLDOZERS ACTION
SAHARANPUR INDIRA COLONY
SAHARANPUR NEWS
TEMPLE MOSQUES DEMOLISHED
BULLDOZERS ACTION IN SAHARANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.