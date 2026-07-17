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संभल में इमामबाड़ा और मजार पर चला बुलडोजर; कोर्ट में केस चला तो कोई दावेदार नहीं पहुंचा

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने यह कार्रवाई की. प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि संभल जिले के थाना असमोली क्षेत्र के गांव मुकर्रबपुर में प्रशासन ने सरकारी बंजर भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया.

संभल: सरकारी बंजर जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. असमोली थाना क्षेत्र के गांव मुकर्रबपुर में बंजर जमीन पर बने अवैध इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही.

जिला प्रशासन के अनुसार, गाटा संख्या की करीब 0.0312 हेक्टेयर बंजर भूमि पर कथित रूप से अवैध इमामबाड़ा और मजार का निर्माण कर लिया गया था. ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम में एक राजस्व निरीक्षक सहित कुल 13 अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग एक महीने पहले भूमि की पैमाइश की गई थी. इसके बाद तहसीलदार न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, लेकिन कोई भी पक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने नहीं पहुंचा.

न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही. पूरे अभियान की निगरानी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई.

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