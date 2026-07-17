ETV Bharat / state

संभल में इमामबाड़ा और मजार पर चला बुलडोजर; कोर्ट में केस चला तो कोई दावेदार नहीं पहुंचा

गाटा संख्या की 0.0312 हेक्टेयर बंजर भूमि पर कथित रूप से अवैध इमामबाड़ा और मजार का निर्माण कर लिया गया था.

संभल में इमामबाड़ा और मजार पर चला बुलडोजर.
संभल में इमामबाड़ा और मजार पर चला बुलडोजर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल: सरकारी बंजर जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. असमोली थाना क्षेत्र के गांव मुकर्रबपुर में बंजर जमीन पर बने अवैध इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने यह कार्रवाई की. प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि संभल जिले के थाना असमोली क्षेत्र के गांव मुकर्रबपुर में प्रशासन ने सरकारी बंजर भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया.

संभल में इमामबाड़ा और मजार पर चला बुलडोजर. (Video Credit: ETV Bharat)

जिला प्रशासन के अनुसार, गाटा संख्या की करीब 0.0312 हेक्टेयर बंजर भूमि पर कथित रूप से अवैध इमामबाड़ा और मजार का निर्माण कर लिया गया था. ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम में एक राजस्व निरीक्षक सहित कुल 13 अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग एक महीने पहले भूमि की पैमाइश की गई थी. इसके बाद तहसीलदार न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, लेकिन कोई भी पक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने नहीं पहुंचा.

न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही. पूरे अभियान की निगरानी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई.

यह भी पढे़ं: संभल में अवैध ईदगाह पर चला बुलडोजर; सरकारी जमीन पर कब्जा कर हुआ था निर्माण

TAGGED:

BULLDOZERS ACTION IMAMBARA SAMBHAL
BULLDOZERS ACTION MAZAR SAMBHAL
SAMBHAL ADMINISTRATION ACITON
इमामबाड़ा व मजार पर चला बुलडोजर
SAMBHAL LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.