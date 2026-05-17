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कटिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, 10 बुलडोजर ने ढहा दिया सैकड़ों परिवारों का घर

बुलडोजर चलते ही फूटा लोगों का गुस्सा ( ETV Bharat )