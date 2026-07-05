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जांजगीर चांपा में बुलडोजर एक्शन, वन विभाग के दस्ते ने अवैध मकानों को किया जमींदोज

जांजगीर चांपा में बुलडोजर एक्शन ( ETV Bharat )

लोगों का आरोप है कि उनको मकान खाली करने तक का वक्त नहीं दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया. वन विभाग की बुलडोजर कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. वन विभाग की कार्रवाई की खबर मिलते ही मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे. सभी ने कलेक्टर से इस कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर चाम्पा एसडीएम मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इस कार्रवाई को रोकने के निर्देश दिए.

जांजगीर चांपा: वन विभाग की जमीन पर मकान बनाना लोगों को महंगा पड़ा. शनिवार को वन विभाग की टीम ने जेसीबी से अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया. डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की. टीम ने तीन मकानों को जहां गिरा दिया वहीं 15 मकानों को नोटिस देकर जल्द यहां से हटने के निर्देश दिए हैं.

वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर ये निर्माण कार्य कराया गया है. कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई को रोक दिया गया है: पवन कोसमा, एसडीएम चाम्पा

यात्री शेड में पीड़ितों ने रखा सामान

जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उनका कहना है कि वो अब बच्चों को लेकर कहां जाएंगे. स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि इनको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए था. अचानक से हुई इस कार्रवाई के बाद इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा है. पीड़ित परिवार अब यात्री शेड में अपना सामान रखकर बैठे हैं.

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लोगों ने उठाए सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन लोगों को वन विभाग ने अतिक्रमणकारी बता कर बेदखली नोटिस जारी किया है, उन 18 घर में से 7 घर प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से बने हुए हैं.

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कांग्रेस और बीजेपी ने किया वन विभाग की कार्रवाई का विरोध

कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने वन विभाग की इस कार्रवाई का विरोध किया है. कांग्रेस का कहना है कि शासन की नीतियों के चलते गरीब परिवार परेशान है. कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन परिवारों को यहां से उजाड़ा गया तो वो धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे.

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