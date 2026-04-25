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मज़ारों पर बुलडोजर: लखनऊ KGMU में छ: मज़ार अवैध  ; दो बार नोटिस के बाद भी नहीं दिए दस्तावेज़

सुनवाई पूरी हो चुकी, जल्द ही अंतिम आदेश यानी स्पीकिंग ऑर्डर जारी होगा.

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी.
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 4:27 PM IST

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Updated : April 25, 2026 at 4:49 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में अवैध मजारों को हटाने की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन मजारों को अवैध बताते हुए हटाने का फैसला किया है. परिसर में करीब छह से ज्यादा मजारें हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. KGMU प्रशासन का कहना है कि इन निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार दो बार नोटिस जारी किए गए और पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन किसी भी पक्ष ने मालिकाना हक साबित करने वाले दस्तावेज नहीं पेश किए. न तो कोई केयरटेकर सामने आया और न ही कोई वैध कागजात दिए गए. अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही अंतिम आदेश यानी स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा.

केजीएमयू में बनी मजारों को प्रशासन ने अवैध बताया है.
केजीएमयू में बनी मजारों को प्रशासन ने अवैध बताया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके बाद बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी. KGMU प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह ने कहा, हमने दो मौके दिए थे. कोई नहीं आया, कोई दस्तावेज नहीं दिया. प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.अगले दो दिन में आदेश के बाद कार्रवाई करेंगे. दूसरी ओर, मजारों से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई. वे प्रशासन के फैसले को मानने की बात कह रहे हैं.

कैंपस के एमबीबीएस छात्र रोहित यादव ने कहा, मेडिकल संस्थान में ऐसे निर्माण नहीं होने चाहिए थे. अगर नोटिस दिया गया था तो समय रहते हट जाना चाहिए था.अब कार्रवाई हो रही है तो जिम्मेदार खुद हैं. इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा इसे अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन बता रही है. भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि अवैध निर्माण हटाना जरूरी है और यह कार्रवाई नियमों के अनुसार हो रही है.

KGMU लखनऊ का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल संस्थान है, जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं और मरीजों का इलाज होता है. प्रशासन का मानना है कि परिसर को साफ-सुथरा और अतिक्रमण मुक्त रखना जरूरी है. फिलहाल सबकी नजर स्पीकिंग ऑर्डर पर है, जिसके बाद तय होगा कि बुलडोजर कब चलेगा.

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Last Updated : April 25, 2026 at 4:49 PM IST

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केजीएमयू मजार पर चलेगा बुलडोजर
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