नागौर में नशा माफिया पर प्रहार: गोचर भूमि से हटाया अवैध कब्जा

नागौर: जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अब तक की सबसे कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की. प्रशासन ने मादक पदार्थ तस्कर गोपाल विश्नोई के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया. अवैध निर्माण जमींदोज किया. कार्रवाई नशा तस्करों के लिए चेतावनी के रूप में मानी जा रही है.

नागौर के तहसीलदार नरसिंह टाक ने बताया कि खसरा नंबर 406 की लगभग 3 बीघा सरकारी गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था. राजस्व विभाग की ओर से धारा 91 के तहत नोटिस दिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. साक्ष्यों के अभाव में बेदखली आदेश जारी किए गए और भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में अवैध निर्माण गिराए. अठियासन निवासी गोपाल विश्नोई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तीन गंभीर मामले दर्ज हैं. हाल में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशा तस्करी और अवैध धंधों से अर्जित काली कमाई से सरकारी गोचर भूमि पर अवैध निर्माण खड़े कर रखे थे.