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पहले हंगामा, फिर सियासत और अब जर्जर स्कूल भवन पर चला बुलडोजर, विधायक बोले- लाडो की बुआ न बने CJP

रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पर चला बुलडोजर ( ETV Bharat Jaipur )