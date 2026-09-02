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पहले हंगामा, फिर सियासत और अब जर्जर स्कूल भवन पर चला बुलडोजर, विधायक बोले- लाडो की बुआ न बने CJP

बुलडोजर से जर्जर स्कूल भवन जमींदोज. शुरू हुआ प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण कार्य...

Bulldozer used on the Government Primary School in Rampura Kanwarpura village.
रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पर चला बुलडोजर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 1:57 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का लंबे समय से अटका निर्माण कार्य आखिर शुरू हो गया. बुधवार सुबह स्कूल भवन खाली कराने के बाद पुराने भवन पर बुलडोजर चला. स्कूल निर्माण शुरू होने के साथ ही पिछले दिनों हुए विवाद पर विराम लग गया. 21 अगस्त को जिस सरकारी स्कूल को लेकर गांव में हंगामा हुआ, आज उसी जर्जर स्कूल भवन पर बुलडोजर चला. पुराने भवन को तोड़कर नए भवन के निर्माण की तैयारी शुरू हुई.

मामला जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है. स्कूल की हालत लंबे समय से खराब थी. इसे लेकर 21 अगस्त को कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका यहां अपनी टीम के साथ पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव का स्कूल है. इसे वो खुद बनवा लेंगे. इसके बाद विवाद हुआ. सीजेपी की टीम ने पथराव के आरोप लगाए. दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर भी दर्ज हुई. स्कूल का मुद्दा गांव से निकलकर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया.

जर्जर स्कूल भवन पर चला बुलडोज (ETV Bharat Jaipur)

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विवाद के बीच सामने आया फंड का हिसाब : हंगामे के बाद बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि स्कूल के लिए फंड पहले ही स्वीकृत हो चुका था. विधायक के मुताबिक, 13 अगस्त को डीएमएफटी से 12 लाख रुपए और विधायक कोष से 6 लाख रुपए स्वीकृत करवाए गए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से 1 सितंबर से स्कूल का काम शुरू करवाने की घोषणा की गई. वहीं, मंगलवार को स्कूल को खाली करने का काम शुरू हुआ और अब बुधवार को पुराने भवन को ध्वस्त कर दिया गया. यानी जिस काम को लेकर पिछले दिनों गांव में इतना विवाद हुआ, वो अब जमीन पर दिखाई देने लगा है.

सीजेपी बोली-हमारा मकसद स्कूल बनवाना था : स्कूल निर्माण शुरू होने की घोषणा के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी वीडियो जारी कर सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि हमारा मकसद स्कूल बनवाना था. अब स्कूल का काम शुरू हो गया है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये काम पहले ही कर देती तो विवाद की नौबत नहीं आती. वहीं, विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि स्कूल के लिए राशि पहले ही स्वीकृत करवाई जा चुकी थी. सरकार प्रदेश के स्कूलों की स्थिति सुधारने को लेकर गंभीर है. एक तरफ सीजेपी अपने अभियान को काम शुरू होने की वजह बता रही है तो दूसरी तरफ विधायक पहले से स्वीकृत फंड को आधार बनाकर अपनी भूमिका का हवाला दे रहे हैं.

The government school was demolished.
सरकारी स्कूल ध्वस्त करता बुलडोजर (ETV Bharat Jaipur)

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स्कूल के बहाने बड़ा सवाल: रामपुरा कंवरपुरा का ये मामला सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है. पिछले साल झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल हादसे के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों को लेकर स्वप्रेरित संज्ञान लिया था. सरकार ने हाईकोर्ट में प्रदेश के स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 12 हजार 500 करोड़ रुपए का पांच साल का एक्शन प्लान भी रखा था. अब इस काम को तीन साल में पूरा करने की योजना पर काम किया जा रहा है. ऐसे में सवाल यही है कि जयपुर के स्कूल के हालत विवाद के बाद सुधर रहे हैं तो प्रदेश के बाकी जर्जर स्कूलों का क्या?

अब श्रेय नहीं, स्कूल की चिंता : इसे लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि स्कूल का निर्माण उनकी निगरानी में होना चाहिए, ताकि काम सही तरीके से हो और किसी तरह की लापरवाही न रहे. स्कूल की शिक्षिका आशा ने कहा कि सभी के सहयोग से आखिरकार काम शुरू हो गया. स्कूल में दो कमरे बनाए जाने हैं, लेकिन उनकी जरूरत सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं है.

स्कूल में टॉयलेट और ऑफिस की भी जरूरत है. फिलहाल स्कूल के पुराने भवन पर हथौड़े और बुलडोजर चल रहा है और नए भवन की उम्मीद के साथ गांव की नजर निर्माण कार्य पर है. इस पूरे मामले में किसका श्रेय है. इस पर राजनीति आगे भी चल सकती है, लेकिन गांव के बच्चों और शिक्षकों के लिए फिलहाल सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि जिस स्कूल में लंबे समय से बदहाली थी, वहां अब नया भवन बनने की शुरुआत हो चुकी है.

The government school was demolished.
जर्जर स्कूल को खाली करवाकर गिराया गया (ETV Bharat Jaipur)

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कैलाश वर्मा बोले- लाडो की बुआ न बने सीजेपी: बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि सीजेपी का मुख्य एजेंडा ऑल ओवर राजस्थान में चल रहा है, लेकिन बगरू विधानसभा के रामपुरा गांव में जिस स्कूल को पहले से अनुपयोगी भवन करार दे दिया गया था, उसके नवनिर्माण के लिए बजट पास हो गया था. उस मामले में जबरदस्ती दबाव बनाने की राजनीति की गई, जबकि ये बीजेपी सरकार की पहले से ही प्राथमिकता में था. काम डिले होने का कारण केवल बारिश का समय था. इस वजह से वहां काम शुरू नहीं हो पाया था. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में सीजेपी पंचायती ना करे. स्कूल राज्य सरकार की हमेशा से प्राथमिकता में थे, हैं और रहेंगे. सीजेपी जबरदस्ती लाडो की बुआ बनने का काम न करे.

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