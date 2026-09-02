योगी सरकार का बड़ा एक्शन: चौराहे पर चला बुलडोजर!
डेढ़ महीने में बदलेगी संभल की सूरत! पढ़िए कैसे?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 2:11 PM IST
संभल: संभल के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर योगी सरकार की कवायद तेज हो गई है. यहां के तीर्थ स्थलों को संवारने की दिशा में काम चल रहा है. अब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कही जाने वाली संभल नगरी में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की तैयारी भी तेज हो गई है. इसी कड़ी में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है.
कहां चला बुलडोजर: पूरा मामला जनपद संभल शहर के चन्दौसी चौराहे का है, जहां पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई जानी है लेकिन प्रतिमा लगाए जाने से पहले चौराहे का चौड़ीकरण कराया जाएगा. प्रशासन के मुताबिक, चौराहे के विकास कार्य में PWD और विद्युत विभाग की टीमें भी समन्वय के साथ काम कर रही हैं. इस कवायद में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है. जेई सचिन कुमार ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.
चन्दौसी चौराहे के चौड़ीकरण का रोडमैप पहले ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक में तैयार किया गया था. इसी के तहत चौराहे पर मौजूद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है. एक पेट्रोल पंप के आगे बनी बाउंड्री जैसी संरचना को हटाया गया है, जबकि कुछ दुकानदारों को खुद अपना अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया है. कई लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद हटाना भी शुरू कर दिया है.- विकास चंद्र, SDM
प्रशासन अब बाकी दुकानों और अन्य अतिक्रमण को भी चिह्नित कर रहा है. जरूरत के मुताबिक इन्हें भी हटाया जाएगा. इसके साथ पोल शिफ्टिंग समेत तकनीकी काम पूरे किए जा रहे हैं. SDM के मुताबिक, टेंडर प्रक्रिया में करीब डेढ़ महीने तक का समय लग सकता है और पूरी प्रक्रिया को लगभग दो महीने में पूरा करने की कोशिश है.
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