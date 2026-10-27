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लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन, आरोपी के मकान पर देर रात चला बुलडोजर

आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : सआदतगंज थाना क्षेत्र में ब्राह्मणी टोला नौबस्ता में हुए ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी ऋषभ शुक्ला के खिलाफ देर रात बुलडोजर चला. लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चला. प्राधिकरण की जांच में मकान का एक हिस्सा नजूल की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित पाया गया था, जिसे कार्रवाई से पहले अधिकारियों ने चारों तरफ से सील किया और फिर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया.

एलडीए के अधिकारियों के मुताबिक, नौबस्ता स्थित आरोपी के मकान के निर्माण की जांच में पाया गया कि उसका एक हिस्सा नजूल भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था. ध्वस्तीकरण से पहले एलडीए और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पूरे मकान को खाली कराकर चारों तरफ से विधिवत सील करने की प्रक्रिया पूरी की गई. सीलिंग की औपचारिकताएं पूरी होते ही प्राधिकरण के बुलडोजर ने नजूल की जमीन पर खड़े अवैध हिस्से को ढहा दिया.

अवैध हिस्सा बुलडोजर से जमींदोज कर दिया. (Video Credit; ETV Bharat) ​कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के हंगामे या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सआदतगंज, कश्मीरी मोहल्ला और आसपास के थानों की पुलिस के साथ पीएसी बल तैनात रहा. आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए रहे. स्थानीय नागरिकों और परिजनों की लगातार मांग थी कि जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए. LDA ने मकान कर दिया था सील. (Photo Credit; ETV Bharat)