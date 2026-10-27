लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन, आरोपी के मकान पर देर रात चला बुलडोजर
LDA की जांच में मकान का एक हिस्सा नजूल की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित पाया गया था, जिसे जमींदोज कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 11:19 PM IST
लखनऊ : सआदतगंज थाना क्षेत्र में ब्राह्मणी टोला नौबस्ता में हुए ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी ऋषभ शुक्ला के खिलाफ देर रात बुलडोजर चला. लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चला. प्राधिकरण की जांच में मकान का एक हिस्सा नजूल की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित पाया गया था, जिसे कार्रवाई से पहले अधिकारियों ने चारों तरफ से सील किया और फिर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया.
एलडीए के अधिकारियों के मुताबिक, नौबस्ता स्थित आरोपी के मकान के निर्माण की जांच में पाया गया कि उसका एक हिस्सा नजूल भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था. ध्वस्तीकरण से पहले एलडीए और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पूरे मकान को खाली कराकर चारों तरफ से विधिवत सील करने की प्रक्रिया पूरी की गई. सीलिंग की औपचारिकताएं पूरी होते ही प्राधिकरण के बुलडोजर ने नजूल की जमीन पर खड़े अवैध हिस्से को ढहा दिया.
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के हंगामे या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सआदतगंज, कश्मीरी मोहल्ला और आसपास के थानों की पुलिस के साथ पीएसी बल तैनात रहा. आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए रहे. स्थानीय नागरिकों और परिजनों की लगातार मांग थी कि जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए.
एलडीए के जोनल 6 के जोनल अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि एलडीए और जिला प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी के घर को अवैध निर्माण घोषित करते हुए चारों तरफ से सील कर दिया है. इसके साथ ही नजूल की जमीन पर बने अवैध निर्माण के हिस्सों को गिराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है.
इससे पहले, मंगलवार दोपहर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वयं पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे और मृतकों की अर्थियों को कंधा दिया था. उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया था कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में नौकरी, बिटिया की पूरी पढ़ाई का खर्च और सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस देने का ऐलान किया है. इसके तुरंत बाद देर रात प्रशासन द्वारा यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई.
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