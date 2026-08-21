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संभल में मंदिर की जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध दीवार व धर्म कांटा जमींदोज

एसडीएम विकास चंद्र के अनुसार, संभल के सिरसी में निर्माणाधीन चामुंडा देवी मंदिर की कुल एक बीघा जमीन है. जिसके 72 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कब्जा कर दो मंजिला धर्मकांटा और 100 मीटर लंबी तथा 4 फीट ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था.

संभल: जनपद में निर्माणाधीन चामुंडा देवी मंदिर की जमीन पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया. मौके पर एसडीएम समेत कई अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे.

अवैध अतिक्रमण के चलते मंदिर निर्माण में बाधा आ रही थी, तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद, शुक्रवार को प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्यवाई कर अवैध दीवार व धर्म कांटा को जमींदोज किया गया. कार्रवाई के दौरान करीब 12 पुलिसकर्मी समेत पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे.



एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के नगर पंचायत सिरसी में चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है. मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से अवैध निर्माण कर लिया गया था.

इस संबंध में मंदिर कमेटी की ओर से प्रशासन को शिकायत दी गई थी, जिसमें मंदिर की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई थी, तहसीलदार न्यायालय की ओर से कथित अवैध कब्जेदार मंजूर खान को नोटिस भी जारी किया गया था. जिस पर धारा 67 के तहत आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है.

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