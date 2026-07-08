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बहराइच में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर; नाले पर किया गया था निर्माण, भारी पुलिस बल तैनात

बहराइच में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर ( Photo credit: ETV Bharat )

बहराइच : जनपद में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई की है. मुख्य मार्ग पर पक्का निर्माण होने के चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसके बाद बुधवार को यह कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है. नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि किसी भी हाल में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिन लोगों के द्वारा अवैध निर्माण किया गया है. वह हटा लें अन्यथा प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी.

