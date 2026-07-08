बहराइच में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर; नाले पर किया गया था निर्माण, भारी पुलिस बल तैनात
नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि किसी भी हाल में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 10:40 PM IST
बहराइच : जनपद में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई की है. मुख्य मार्ग पर पक्का निर्माण होने के चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसके बाद बुधवार को यह कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है.
नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि किसी भी हाल में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिन लोगों के द्वारा अवैध निर्माण किया गया है. वह हटा लें अन्यथा प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, अस्पताल चौराहा स्थित नाले के ऊपर अवैध तरीके से पक्का निर्माण किया गया था. यहां विद्युत बिल जमा किया जाता था. मुख्य मार्ग पर पक्का निर्माण होने के चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी. इसको लेकर कुछ दिन पूर्व नोटिस जारी कर अतिक्रमण को हटाने की बात भी कही गई थी. लेकिन, अतिक्रमण को नहीं हटाया गया.
इस मामले में अधिकारियों को सूचित कर जानकारी दी गई थी. जिस पर आदेश मिलने के बाद बुधवार को अस्पताल चौराहा स्थित नाले पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे. नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी हाल में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिन लोगों के द्वारा अवैध निर्माण किया गया है. वह हटा लें अन्यथा प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी.
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