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शाहजहांपुर: गौतम मौर्य हत्याकांड के आरोपी के घर को बुलडोजर से किया गया जमींदोज

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए दंगा नियंत्रण दस्ते के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा

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आरोपी के घर पर चला बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 4:29 PM IST

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शाहजहांपुर : जनपद के कांट थाना क्षेत्र में हुए चर्चित गौतम हत्याकांड मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और प्रशासनिक टीम ने गुरुवार को मुख्य आरोपी समीर अली के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए दंगा नियंत्रण दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

आरोपी के घर पर चला बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, बीते 31 जुलाई को गौतम मौर्य नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद क्षेत्र में लोगों ने जमकर हंगामा किया था. उसके बाद पुलिस ने अगले दिन इस मामले के मुख्य आरोपी समीर अली को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं, मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की थी. इस संबंध में परिजनों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी.

इधर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि मकान पूरी तरह से अवैध रूप से निर्मित था. इसके लिए नगर पालिका परिषद, कांट ने सर्वे कराकर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था और 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था, लेकिन दी गई समय सीमा के भीतर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. उसके बाद नगर पालिका कांट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मांग की थी.

कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी सदर और पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. अब तक की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है. इस दौरान लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं, जो अपनी देखरेख में इस ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को करवा रहे हैं.

वहीं, आरोपी के परिजनों का कहना है कि इस वारदात से उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए कार्रवाई आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन पूरे मकान को गिराया जा रहा है.

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