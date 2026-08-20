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शाहजहांपुर: गौतम मौर्य हत्याकांड के आरोपी के घर को बुलडोजर से किया गया जमींदोज

आरोपी के घर पर चला बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर : जनपद के कांट थाना क्षेत्र में हुए चर्चित गौतम हत्याकांड मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और प्रशासनिक टीम ने गुरुवार को मुख्य आरोपी समीर अली के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए दंगा नियंत्रण दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. आरोपी के घर पर चला बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, बीते 31 जुलाई को गौतम मौर्य नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद क्षेत्र में लोगों ने जमकर हंगामा किया था. उसके बाद पुलिस ने अगले दिन इस मामले के मुख्य आरोपी समीर अली को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं, मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की थी. इस संबंध में परिजनों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी.