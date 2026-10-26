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बहराइच: अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण किए गए जमींदोज

अवैध निर्माण किए गए जमींदोज ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: हुजूरपुर थाना क्षेत्र के धनपारा गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है. कोर्ट के आदेश पर सोमवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पक्के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया. इस कार्रवाई से इलाके के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है.

अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, धनपारा गांव में गाटा संख्या 148 की भूमि राजस्व अभिलेखों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है. इस जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का मकान और अन्य स्थायी निर्माण कर लिया था. इस मामले में न्यायालय ने भूमि को खाली कराने का आदेश जारी किया था. ​आदेश का मिलते ही पयागपुर तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी ने राजस्व कर्मियों और पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंची.