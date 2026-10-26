बहराइच: अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण किए गए जमींदोज
हुजूरपुर थाना क्षेत्र के धनपारा गांव में सरकारी भूमि पर किया गया था अतिक्रमण
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:53 PM IST
बहराइच: हुजूरपुर थाना क्षेत्र के धनपारा गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है. कोर्ट के आदेश पर सोमवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पक्के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया. इस कार्रवाई से इलाके के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है.
जानकारी के अनुसार, धनपारा गांव में गाटा संख्या 148 की भूमि राजस्व अभिलेखों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है. इस जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का मकान और अन्य स्थायी निर्माण कर लिया था. इस मामले में न्यायालय ने भूमि को खाली कराने का आदेश जारी किया था. आदेश का मिलते ही पयागपुर तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी ने राजस्व कर्मियों और पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंची.
अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संबंधित गाटा संख्या की सीमाओं का निरीक्षण किया. इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बने एक पक्के मकान सहित तीन अन्य अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया. देखते ही देखते सरकारी जमीन पर हुआ अवैध कब्जा मलबे में तब्दील हो गया. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा.
इस मामले में तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सार्वजनिक अथवा सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण न करें. यह अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा.
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