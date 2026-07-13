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रामपुर में 166 साल पुरानी मस्जिद-मजार पर PWD का नोटिस चस्पा; बुलडोजर एक्शन का खतरा

सहायक अभियंता स्टोर द्वारा जारी इस नोटिस में मस्जिद के मुतवल्ली से स्वामित्व और वैधता के दस्तावेज मांगे गए हैं.

रामपुर में 166 साल पुरानी मस्जिद-मजार पर PWD का नोटिस चस्पा.
रामपुर में 166 साल पुरानी मस्जिद-मजार पर PWD का नोटिस चस्पा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:30 AM IST

3 Min Read
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रामपुर: जिले में करीब 166 साल पुरानी मस्जिद शहंशाहवली और मजार को लेकर नया विवाद सामने आया है. लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया है. 7 दिनों के भीतर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने की डिमांड की गई है.

PWD का कहना है कि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो निर्माण को अवैध मानते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मस्जिद के मुतवल्ली का दावा है कि यह मस्जिद और मजार लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से पहले का है. इसके सभी दस्तावेज मौजूद हैं.

हेरामपुर के मोहल्ला चिरान स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड कार्यालय परिसर में मौजूद शहंशाह मियां की मस्जिद और मजार पर 10 जुलाई को लोक निर्माण विभाग की ओर से नोटिस चस्पा किया गया.

मस्जिद-मजार पर PWD का नोटिस. (Video Credit: ETV Bharat)

सहायक अभियंता स्टोर द्वारा जारी इस नोटिस में मस्जिद के मुतवल्ली से 7 दिनों के भीतर स्वामित्व और वैधता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत न होने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मस्जिद और मजार के मुतवल्ली शकील अहमद का कहना है कि यह धार्मिक स्थल लगभग वर्ष 1860 का है. इसका निर्माण रामपुर के नवाबों के समय हुआ था. उनका दावा है कि बाद में लोक निर्माण विभाग का कार्यालय यहां स्थापित हुआ.

उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है और उससे संबंधित सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, जिन्हें समय सीमा के भीतर प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

शकील अहमद का कहना है कि वह पिछले 35 वर्षों से मस्जिद और मजार की देखभाल कर रहे हैं. उनके अनुसार इतने लंबे समय में कभी किसी कर्मचारी, अधिकारी या स्थानीय व्यक्ति ने नमाज या धार्मिक गतिविधियों से किसी प्रकार की परेशानी की शिकायत नहीं की.

उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें न्यायपूर्ण निर्णय की उम्मीद है. फिलहाल अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि निर्धारित 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन क्या फैसला लेता है.

क्या ऐतिहासिक बताई जा रही इस मस्जिद और मजार को वैध माना जाएगा या फिर विभाग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा? कुछ दिन पहले ही 150 साल पुरानी नीम वाली मजार को भी जिला प्रशासन द्वारा शहीद कर दिया गया था. अब 166 साल पुरानी मस्जिद और मजार पर जिला प्रशासन की नजर है.

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